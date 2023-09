Asiantuntijat Ylellä: Suomen on aika tehdä samat uudistukset kuin muissa Pohjoismaissa

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan hallituksen suunnitelmat julkisen talouden tasapainottamiseksi ovat linjassa muissa Pohjoismaissa tehtyjen talousuudistusten kanssa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan johtaja Emilia Kullas sekä makrotaloustieteen professori Niku Määttänen toteavat uudistusten olevan oikeansuuntaisia. Heidän mukaansa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus voisi tehdä jopa rohkeampia uudistuksia.

– Jos mitään ei tehdä, vaaran vuodet ovat käsillä, Kangasharju toteaa.

Kullas ja Kangasharju korostavat nyt kaavaillun ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen merkitystä.

– Se on järkevää, koska sen avulla me saadaan nopeammin takaisin töihin ne, joilla on hyvä kyky työllistyä, jotta meillä olisi parempi kyky tukea niitä, joiden on oikeasti vaikeaa työllistyä, Kullas perustelee.

Haasteeksi talouden uudistuksille asiantuntijat nimeävät ammattiliittojen vastustuksen, sotealan säästöpaineet ja sotejohtajien eriävät näkemykset sekä heilahdukset niin Suomen kuin maailmantaloudessa.

Asiantuntijoiden mielestä hallitus voisi uudistaa julkista taloutta rohkeamminkin. Määttänen nostaa esille muun muassa eläkejärjestelmän uudistamisen ja sen, onko mielekästä, että eläkettä kertyy nykyään myös tutkintojen suorittamisen tai työttömyyden ajalta.

– Ehkä maataloustuet on toinen asia, josta voisi ajatella, että olisi luontevaa käydä vähän kriittisempää keskustelua, hän lisää.

Hallituksen talouden uudistuksiin kohdistuvaan kritiikkiin asiantuntijat vastaavat, ettei Suomi ole talouspolitiikassaan kovin oikealla Pohjoismaisessakaan mittakaavassa, sillä Suomessa on kohtalaisen korkea veroaste ja laaja sosiaaliturva.

– Tämän hallituksen toimilla ei hyvinvointiyhteiskuntaa Suomesta tapeta eikä edes nirhata. Päinvastoin se yrittää pitää sitä siinä kunnossa, että se jatkossakin toimisi, Kullas huomauttaa.