Asiantuntijat: Lihavuuden vähentämiseen keskityttävä enemmän

Sisätautilääkäri ja Terve paino ry:n puheenjohtaja Pertti Mustajoki sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen johtaja ja Terve paino ry:n varapuheenjohtaja Pekka Puska kiinnittävät Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan huomiota suomalaisten liikkumattomuuteen ja lihavuuden vähentämiseen.

Kirjoittajien mielestä on erinomaista, että liikkumattomuuden ongelma on tunnistettu ja sitä aioitaan lähteä ratkaisemaan hallitusohjelmaan kirjatun Suomi liikkeelle -ohjelman kautta. Heidän mielestään konkretia on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, joten on epäselvää, päästäänkö haluttuihin tuloksiin.

Myös liikkumattomuuden taustasyyt jäävät kirjoittajien mukaan pitkälti käsittelemättä.

– Hallitusohjelmassa ei juurikaan puhuta liikkumattomuuden tärkeistä ja yhä yleistyvistä taustatekijöistä: ylipainosta ja lihavuudesta. Kuitenkin lihavuus ja siihen liittyvät vaivat ehkäisevät usein olennaisesti liikuntaa, he kirjoittavat.

Mustajoen ja Puskan mukaan suurin osa suomalaisista on ylipainoisia. He muistuttavat, että olennaisin syy on ruokavalio, joka on muuttunut suuresti.

– Sen vuoksi suomalaisten liikunnan edistämiseksi tarvitaan myös päätöksiä epäterveellisten ja lihottavien elintarvikkeiden kulutuksen rajoittamiseksi, he kirjoittavat.

Liikkumista edistävät ja ylipainoa torjuvat toimet on kirjoittajien mukaan kohdistettava etenkin lapsiin.

– Suomessa tuhansien esikouluikäisten lasten paino ylittää suositukset. Heistä monilla on huomattavasti ylipainoa, Mustajoki ja Puska kirjoittavat.

– Neljän viime vuosikymmenen aikana ylipainoisten lasten määrä on kolminkertaistunut ja ylipainoisten aikuisten määrä kaksinkertaistunut, he kirjoittavat.

Kirjoittajien mukaan epäterveellisiä tuotteita on saatavilla paljon. Tämä näkyy etenkin supermarketeissa.

– Usein lähes puolet hyllytilasta on erilaisia epäterveellisiä ja lapsia houkuttelevia tuotteita, kuten makeisia, virvoitusjuomia, sokeroituja mehuja, sipsejä, keksejä ynnä muita, he kirjoittavat.

Mustajoen ja Puskan mukaan tupakoinnin vastainen työ on näyttänyt, miten merkittäviä tuloksia voidaan saada aikaan lainsäädännöllä ja siihen liittyvällä terveystyöllä. Tästä voidaan ottaa esimerkkiä uuden ongelman taltuttamiseen.

– Hyvä tavoite olisi palauttaa ylipainoluvut samalle tasolle kuin neljäkymmentä vuotta sitten. Tämä antaisi suurelle joukolle mahdollisuuden nykyistä liikkuvampaan ja terveempään elämään, Mustajoki ja Puska päättävät.