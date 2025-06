Asiantuntijat korostavat sijoituksia maanpuolustukseen: Emme saa jäädä jälkeen

Turvallisuuspolitiikan asiantuntijat peräänkuuluttavat investointeja niin ilma- ja ohjuspuolustukseen kuin drooneihin.

Keskustelu aiheesta heräsi, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb ehdotti perjantaina Ruotuväen haastattelussa, että Suomeen pitäisi perustaa maa-, ilma- ja merivoimien rinnalle kaksi uutta puolustushaaraa: Kyber- ja avaruusvoimat.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen huomauttaa, että uusien teknologioiden ohella ilma- ja ohjuspuolustus on Suomelle hyvin olennainen kehityskohde. Tähän Suomenkin tulisi investoida puolustusmäärärahojen kasvaessa.

Ilma- ja ohjuspuolustuksen merkitys on viime aikoina nähty juuri Lähi-idässä.

– Puolustukseen kannattaa panostaa. Israel on lyhyessä ajassa onnistunut lamauttamaan Iranin puolustus- ja hyökkäyskykyjä, Vanhanen muistuttaa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll taas arvioi viestipalvelu X:ssä, että kyber- ja avaruusvoimien lisäksi tarvetta olisi myös droonivoimille.

Limnéll huomauttaa, että yhä useampi maa, kuten Yhdysvallat, Israel ja Puola, ovat perustaneet erilliset UAV-yksiköt osaksi puolustusta.

– Myös Venäjä on luonut oman drooniaselajinsa. Emme saa jäädä jälkeen, Limnéll varoittaa.

