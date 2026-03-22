Asiantuntijat eivät usko Venäjän suurhyökkäykseen

Tilanne Ukrainassa pysynee seuraavat kuukaudet melko muuttumattomana, arvioivat Svenska Dagbladetin haastattelemat sotilasasiantuntijat. Vaikka yhdysvaltalainen Institute for the Study War on varoittanut Venäjän mahdollisesti valmistautuvan uuteen suurhyökkäykseen keväällä tai kesällä, eivät everstiluutnantti evp. Joakim Paasikivi tai everstiluutnantti Johan Huovinen tähän kuitenkaan usko.

– Sotatoimet kiihtyvät aina kesäisin, joten siihen voimme varmasti varautua. Mutta vaikka tilanne on vaikeasti arvioitavissa, ei Venäjän hyökkäystä varten ole tällä hetkellä riittävästi joukkoja tai kalustoa, Huovinen sanoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Huovinen huomauttaa, ettei merkkejä suurista venäläisistä joukkojen siirroista ole. Paasikiven mukaan Venäjän suurhyökkäyksellä spekuloidaan aina keväisin, mutta tällä hetkellä huomionarvoista on pikemminkin ”varovainen optimismi” Ukrainan puolella.

Suurhyökkäys edellyttäisi Huovisen mukaan todennäköisesti Venäjältä uutta liikekannallepanoa, mutta tähän Kreml tuskin kuitenkaan ryhtyy. Helppoa kesää asiantuntijat eivät tästä huolimatta Ukrainalle povaa, sillä Venäjän jatkanee ukrainalaisten kohteiden moukaroimista. Siinä missä Venäjän iskujen kohteena talvella oli Ukrainan energiainfrastruktuuri, tulevat tähtäimessä kesällä olemaan muun muassa Slovjanskin ja Kramatorskin kaupungit Itä-Ukrainassa, Paasikivi uskoo.

Kysymykseen, miten sota tulee kesällä kehittymään, Paasikivellä on kuitenkin varma vastaus.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Jos ei mitään epätodennäköistä tapahdu, tulee sota näyttämään samanlaiselta, hän sanoo.