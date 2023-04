Asiantuntijan varoitus: Neuvostohävittäjät eivät anna Ukrainalle ilmaherruutta

Puolan ja Slovakian lahjoittamat 30 neuvostovalmisteista MiG-29 -hävittäjää eivät asiantuntijoiden mukaan riitä antamaan Ukrainalle ilmaherruutta sodassa Venäjää vastaan, uutisoi Washington Post.

Ukrainalaislentäjille MiG-29 on ”vanha ystävä”, joka on puutteistaan huolimatta suoriutunut tehtävistään tyydyttävästi. Konetyyppi otettiin käyttöön 1980-luvun alkupuolella, ja sitä on myöhemmin päivitetty vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kiitosta on saanut etenkin MiG:in nopeus: Hävittäjä pystyy lentämään lähes 2300 kilometrin tuntinopeutta.

Ukrainan suunnittelemaan vastahyökkäykseen MiG:it eivät kuitenkaan riitä. Venäjän modernimmat hävittäjät on varustettu uudemmilla tutkilla ja ohjuksilla, jotka rajoittavat Ukrainan hävittäjien toimintakykyä.

– MiG:in tutka ei kanna tarpeeksi kauas, eivätkä sen ohjukset eivät ulotu tarpeeksi kauas. Tarvitsemme uusia, seuraavan sukupolven hävittäjiä, valittelee Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juriy Ihnat.

Tähän mennessä Ukraina on onnistunut pitämään ilmatorjuntajoukkojen ja vanhempien hävittäjien ansiosta yllä tasapainoa, jossa kummallakaan osapuolella ei ole ilmaherruutta Ukrainan ilmatilassa. Royal United Services Institute -ajatuspajan sotilasilmailun asiantuntija Justin Bronkin mukaan tämän tasapainon ylläpitäminen on välttämätöntä Ukrainan suunnitteleman vastahyökkäyksen onnistumiselle.

– Venäjällä on paljon tulivoimaa, jota se voisi käyttää ilmasta käsin, mikäli siihen annettaisiin mahdollisuus, Bronk kertoo.

Bronkin mukaan Ukrainan sota on kuitenkin osoittanut, että taisteluja ja jopa sotia voidaan voittaa ilman ilmaherruutta.

Tällä hetkellä suurin haaste tasapainon ylläpitämisessä on ilmatorjuntaohjusten riittävyys. Vuodettujen dokumenttien mukaan Ukrainan ohjusvarastot ovat hälyttävän vähissä. Jos Ukraina ei pysty estämään Venäjän ilmaherruutta, arvioi Bronk tilanteen muuttuvan Ukrainalle erittäin vaikeaksi.

Sodan alkamisen jälkeen Ukraina on menettänyt yhteensä 17 MiG-hävittäjää. Vaikka nyt luovutetut MiG-hävittäjät tuskin riittävät muuttamaan sodan kulkua, on niistä silti hyötyä tasapainon ylläpitämisessä ja Venäjän ilmaherruuden estämisessä.

MiG-hävittäjissä on esimerkiksi käytetty onnistuneesti länsimaisia tutkaan hakeutuvia HARMS-ohjuksia, joilla on kyetty iskemään venäläisten ilmatorjuntaan. Tämä on taas mahdollistanut Ukrainan pommi- ja maataistelukoneille iskut venäläisten asemiin ja logistiikkaan.

Tällaiset iskut vaativat kuitenkin rohkeutta. Erään lentäjän mukaan yksikään länsimainen lentäjä ei suostuisi lentämään MiG:eillä sellaisia tehtäviä, joita ukrainalaislentäjien täytyy suorittaa.

Ukrainalaiset toivovat, että lahjoitetuilla MiG:eillä voitaisiin saavuttaa yksi merkittävä voitto: Ne voisivat kaataa niitä henkisiä muureja, joita länsimaiden johtajilla on länsimaisten hävittäjien luovuttamiseen Ukrainalle.

Ukraina on toistuvasti pyytänyt länsimailta F-16 -hävittäjiä, joilla se voisi torjua venäläisten hyökkäyksiä. Helmikuussa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuitenkin totesi, että ”Ukraina ei nyt tarvitse F-16 -hävittäjiä”. Ukrainalaiset ovat tästä eri mieltä.

– F-16 on alusta, joka pystyy kantamaan kaikkia aseita, joita tarvitsemme ilmaherruuteen, tai ainakin tasapainon saavuttamiseen venäläisten kanssa, Ihnat vetoaa.