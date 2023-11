Asiantuntijan synkkä ennuste: Venäjä voi sotia vuoteen 2027, Euroopalta loppuu annettava ensi vuonna

Puolustusasiantuntija, ECFR-ajatuspajan vanhempi tutkija Gustav Gressel pitää selvänä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halua neuvotella Ukrainan sodan lopettamisesta. Putinin ainoana tavoitteena on sodan voittaminen.

– Hän teki valtavia investointeja tähän sotaan, sekä taloudellisesti että henkilökohtaisesti. Hän tietää, että sota on aiheuttanut valtavia kustannuksia Venäjälle, ja että lopputuloksen tulee olla sen arvoinen, Gustav Gressel kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän presidentin näkökulmasta sodassa ei ole kyse vain Ukrainasta. Sen valtaaminen on mahdollisuus palauttaa Venäjä suurvallaksi ja Euroopan unionia suuremmaksi sotilasmahdiksi. Mitä enemmän voimavaroja sotaan laitetaan, sitä vaikeampaa on perääntyä.

– Putin ja hänen lähipiirinsä ovat toistuvasti sanoneet, että sotatavoitteet eivät ole muuttuneet vuoden 2022 helmikuun jälkeen. Kaikki tai ei mitään. Neuvotteluiden ehtona Venäjä edellyttää Ukrainan antautumista, vetäytymistä kaikilta Venäjään liitetyiltä alueilta ja Ukrainan asevoimien lakkauttamista, tutkija sanoo.

Kreml ei ole edes luvannut lopettaa sotatoimia tällaisessa tilanteessa. Vaatimukset ovat ehtona sille, että Vladimir Putin harkitsisi keskusteluita.

– He eivät tietenkään odota Kiovan suostuvan tähän, mutta he eivät välitä siitä, Gressel sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että Ukrainalle suuntautuvan aseavun kuihtuminen vähentäisi entisestään Venäjän halua neuvotella.

– Miksi puhua, jos voitat kuitenkin? Miksi tehdä kompromissi, jos saavutat kaiken parin vuoden päästä, Gustav Gressel kysyy.

Jos Ukrainan sotilaallinen voitto vaikuttaisi todennäköisemmältä, voisi Kreml myöntyä neuvotteluihin pitääkseen mahdollisimman suuren osan valtaamistaan alueista.

Venäjän on varoitettu kiihdyttäneen sotatuotantoaan kansainvälisistä talouspakotteista huolimatta. Ukraina jää yhä pahemmin jälkeen tykistöammusten, droonien ja panssariajoneuvojen tuotannossa.

– Venäjä on kiihdyttänyt sotateollista kompleksiaan voittaakseen kulutussodan. He voivat jatkaa sotaa vuoteen 2027 asti ja tekevät kovasti töitä, jotta se olisi mahdollista vieläkin pidempään. Eurooppa ei ole lisännyt sotilaallista tuotantoaan tiettyjen ammustyyppien lisäksi, Gressel sanoo.

Haasteena on, että taistelupanssarivaunut, panssariajoneuvot ja monet muut asejärjestelmät ovat loppumassa varastoista. Tämä vaikeuttaa Ukrainan tukemista jo ensi vuoden puolella.

Yhdysvallat voisi tutkijan mukaan vauhdittaa varastossa olevan kalustonsa huoltamista ja korjaamista. Ukrainan ilmavoimien näkymät ovat myös kyseenalaisia.

Gresselin arvio sodan etenemisestä on pessimistinen.

– Jos mikään ei muutu paremmaksi Ukrainan kannalta, niin Putinilla on hyvät mahdollisuudet voittaa sota. Joten miksi hän neuvottelisi, Gustav Gressel kysyy.

12/ … systems to supply Ukraine by the end of 2024. The US has not accelerated refurbishing stored equiment to the pace needed and is not willing to commit larger ressources to the effort.

The issue of sustaining the Ukrainian Air Force in the fight is still unresolved.

— Gustav C. Gressel (@GresselGustav) November 22, 2023