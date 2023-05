Asiantuntijan mukaan Yhdysvallat lähettää hyökkääjälle väärän viestin

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi CNN:lle, että Joe Bidenin hallinto on ”tehnyt erittäin selväksi” Ukrainalle, ettei Yhdysvallat kannata iskuja Venäjän maaperälle. Lisäksi hän korosti, ettei amerikkalaisvarusteita saisi käyttää Venäjän maaperällä.

Aiemmin Naton virkamiehenä ja Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempana tutkijana toiminut ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Edward Hunter Christie katsoo Yhdysvaltojen lähettäneen väärän viestin korostettuaan, ettei maa aio mahdollistaa tai rohkaista iskuja Venäjän maaperällä.

– Se ei ole mielestäni oikea linjaus. Näkökannan tulisi sen sijaan keskittyä Ukrainan vapautukseen ja puolustukseen.

Christie huomauttaa, ettei ”maahantunkeutujan karkottaminen, hillitseminen ta siltä suojautuminen ole mahdollista ilman iskuja tämän selustaan”.

– Jos Natoa vastaan hyökättäisiin, kannattaisin näin kahden Nato-maa kansalaisena iskuja Venäjää vastaan ennen kuin nämä saapuisivat alueellemme.

Christie korostaa, että ”Venäjälle ei tulisi antaa niin paljon mahdollisuuksia, niin paljon syvyyttä ja niin paljon rankaisemattomuutta.”

– Heidän tulee kokea olevansa haavoittuvia ja rajoitettuja.

Christien mukaan parempi olisi kansainväliseen oikeuteen perustuva linjaus.

– Ukraina voi iskeä mitä tahansa venäläistä sotilaskohdetta vastaan missä päin maailmaa tahansa vapautuakseen täydellisesti miehityksestä (tämä on totta joka tapauksessa”. Yhdysvallat ja eurooppalaiset ovat tästä tietoisia asetoimituksia tehdessään.

