Asiantuntija vetoaa puolueisiin KL:ssä: Ei talouden kynnyskysymyksiä

Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä vetoaa Kauppalehdessä puolueisiin, että ne eivät vaalikampanjoissaan vetäisi ehdottomia ”punaisia viivoja” kasvua ja julkisen talouden vakauttamista tukevien ratkaisujen eteen.

– Minusta olisi eduksi vaalikeskustelulle, jos siinä ei näitä punaisia viivoja vedettäisi hirveän paljon. Totta kai jokainen puolue omista lähtökohdistaan haluaa painottaa joitakin asioita. Eli että tiettyjä menoja pitää suojata mahdollisimman pitkälle ja tiettyjä veroja ei pitäisi korottaa. Olisi hyvä, jos keskustelu ei menisi kovin ehdottomaksi. Jos kynnyskysymyksiä tulee sieltä täältä, palapeliä yhteen koottaessa ei synny mitään, Vihriälä sanoo KL:lle.

Hänen mukaansa keskustelu tulisi palauttaa siihen, miten voidaan muodostaa sellainen kokonaisuus, jossa samanaikaisesti sekä sopeutetaan julkista taloutta että tuetaan sen kasvun edellytyksiä.

– Mikä on se yhdistelmä? Ja sen jälkeen on syytä pohtia, kuinka uskottava se on, Vihriälä kommentoi.

Hänen mukaansa juuri tämä on se, mitä Suomen talouspolitiikassa tarvitaan eli julkisen talouden sopeuttamista pitkällä aikavälillä ja talouskasvun vahvistamista pitkällä aikavälillä.

– Pelkkä julkisen talouden sopeuttaminen ei riitä. On myös epärealistista olettaa, että julkista taloutta voitaisiin saada paremmalle tolalle, ilman talouskasvun vahvistumista lähivuosille ennakoidusta tasosta. Tämä tekee tilanteen hankalaksi, mutta hankaluutta ei voi välttää, Vihriälä sanoo KL:lle.