Asiantuntija: Väite Venäjän loputtomista reserveistä on myytti

Ukrainan sotaa analysoivan amerikkalaisen ISW-ajatuspajan mukaan käsitys Venäjän kyvystä mobilisoida loputtomalta tuntuva määrä sotilaita on vain myytti.

Presidentti Vladimir Putin on joutunut turvautumaan vaikeisiin ja osittain tehottomiin ratkaisuihin korvatakseen Ukrainan sodan aiheuttamia mittavia tappioita. Tilanne voi vain vaikeutua vuoden 2023 aikana, sillä taistelutehtäviin sopivien reserviläisten määrä on rajallinen. Jokaisen uuden liikekannallepanokierroksen poliittinen hinta on aiempaa suurempi, mikä voi horjuttaa lopulta Putinin asemaa.

ISW:n analyytikko Katerina Stepanenko arvioi Venäjän taistelukykyisten joukkojen olleen lopuillaan jo toukokuussa 2022. Kreml yritti korjata tilannetta muodostamalla uusia vapaaehtoispataljoonia eri puolilla maata.

Nationalistipiirit kehottivat presidenttiä aloittamaan jo tuolloin osittaisen liikekannallepanon ja tehostamaan siihen liittyvää byrokratiaa. Puolustusministeriön uskotaan olleen samalla kannalla.

Katerina Stepanenkon mukaan Vladimir Putin torjui ehdotuksen mahdollisten levottomuuksien pelossa ja puolustusministeriötä kohtaan tuntemansa epäluottamuksen vuoksi. Propagandakoneista ei ollut myöskään käännetty vielä liikekannallepanon tueksi.

Tilanne muuttui rajusti Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen myötä.

– Putin luultavasti järkyttyi Ukrainan laajasta vastahyökkäyksestä Harkovan alueella 6.–11. syyskuuta ja ymmärsi, että hänen oli määrättävä reserviläisten pakollisia kutsuntoja. Osittaisesta liikekannallepanosta päätettiin hieman myöhemmin 21. syyskuuta, Katerina Stepanenko tviittaa.

Venäjä siirsi vastuuta Donbasin alueen taisteluista Wagner-palkkasotilaille ja vankiloista haalituille vangeille. Ryhmän ammushuoltoa on karsittu reserviläisten ehdittyä lyhyestä koulutuksesta rintamalle. Venäjän puolustusministeriö on samalla pyrkinyt vakiinnuttamaan uudelleen omaa valta-asemaansa Wagnerin ja Itä-Ukrainan separatistihallintojen yläpuolella.

– Putinin edessä voi olla samankaltainen dilemma yhden tai kahden mobilisaatioaallon jälkeen, koska eturintamaan sopivien reserviläisten määrä on rajallinen, Stepanenko sanoo.