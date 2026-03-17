Asiantuntija: USA:lta puuttuu suunnitelma, Iran teki pahan virheen

Yhdysvallat ja Iran käyvät kahta hyvin erilaista sotaa, ja niillä on kaksi erilaista teoriaa voitosta, toteaa sotilasasiantuntija Mick Ryan.

– Kiina ja muut autoritaarisen oppimis- ja sopeutumisblokin maat tarkkailevat tilannetta tarkasti ja oppivat siitä, Australian asevoimien kenraalimajuri evp. ja tutkija Ryan sanoo X-palvelussa.

Hän tarkastelee arviossaan Iranissa ja sen ympäristössä käytävää kahta sotaa: Washingtonin toteuttamaa sotilasoperaatiota ja Teheranin toteuttamia talouteen kohdistuvia iskuja.

Ryanin mukaan on tärkeää tarkastella, miten kyseiset kaksi voittoteoriaa rakentuvat ja miten ne ilmenevät eri tavoin kummankin sotivan osapuolen kohdalla.

– Voittoteoria ei ole pelkkä luettelo sotilaallisista tavoitteista. Se on johdonmukainen kuvaus siitä, miten sotilaallisen voiman käyttö tuottaa kestävän poliittisen lopputuloksen.

Ryan toteaa Donald Trumpin hallinnon teorian koostuneen Epic Fury -operaation alkaessa sotilaallisista keinoista ja jatkuvasti muuttuvista päämääristä ainakin julkisten tietojen mukaan.

– Se saattaa pystyä käyttämään asevoimiaan sodan voittamiseksi, mutta on epäselvää, onko sillä pidemmän aikavälin suunnitelmaa rauhan saavuttamiseksi.

Iranin teoria oli Ryanin mukaan konfliktin alkaessa selkeämpi, joskin nihilistisempi.

– Lyhyellä aikavälillä se pyrkii nielemään pommitukset, selviytymään hallintona ja osoittamaan riittävää sotilaallista kyvykkyyttä aiheuttaakseen kipua alueella sekä odottaa taloudellisen ja poliittisen paineen kasvavan pakottaakseen Yhdysvallat vetäytymään ehdoilla, jotka Teheran voi esittää kunniallisina.

Ryan kuitenkin katsoo, että Iranin iskut aiemmin puolueettomia tai lievästi sitä kohtaan myötätuntoisia arabivaltioita vastaan on perustavanlaatuinen strateginen virhearvio. Tämä voi heikentää Iranin asemaa alueella.

Tyynenmeren alueen autoritaariset hallitukset ja asevoimat voivat Ryanin mukaan tehdä useita havaintoja Epic Fury -operaatiosta:

– Yhdysvaltain tahto on todellista, mutta amerikkalainen strateginen johdonmukaisuus ontuu.

– Autoritaariset valtiot oppivat ja mukautuvat nopeammin kuin länsimaat.

– Liittolaissuhteet osoittavat merkkejä kiristymisestä.