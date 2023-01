Upseerin mukaan hävittäjien toimittamiselle ei pitäisi olla esteitä

Puolustustaistelua käyvä Ukraina on jo pidemmän aikaa toivonut länneltä hävittäjiä, ja äskettäisen Leopard-päätöksen myötä pyyntö on saanut uutta puhtia.

Viimeksi keskiviikkona Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba toivoi puolalaisen virkaveljensä kanssa käymässään keskustelussa länneltä paitsi uusia Venäjä-pakotteita, myös länsivalmisteisia hävittäjäkoneita.

Useat länsimaat ovat aikaisemmin suhtautuneet nihkeästi pyyntöön, sillä kynnys toimittaa Venäjälle ulottuvia aseita on ollut korkea. Samaan aikaan Ukrainan ilmavoimat ovat olleet sodan aikana jatkuvasti alakynnessä, muistuttaa everstiluutnantti, pitkään Ruotsin sotilasasiamiehenä Kiovassa toiminut Peter Lidén Dagens Nyheterin haastattelussa.

– Venäjällä on ollut ilmassa ja merellä yliote koko sodan aikana, aina vuodesta 2014. Jos Ukraina saisi kehittyneitä hävittäjiä, pärjäisivät he Venäjän järjestelmille, hän sanoo.

Useat Ukrainan liittolaisista ovat nyt toimittamassa maalle taistelupanssarivaunuja. Kun tämä kynnys on ylitetty, ei hävittäjien toimittaminen enää ole suuri askel, Lidén sanoo.

– Monista Nato-maiden itseasetetuista rajoista on joustettu. Näin ollen kehittyneiden taistelupanssarivaunujen ja ohjusjärjestelmien tai hävittäjäkoneiden toimittamisen välillä ei ole periaatteellista eroa.

– Mutta Venäjä tulee tietenkin väittämään muuta, Lidén toteaa.

I had a call with @RauZbigniew and thanked Poland which was the first country to publicly announce Leopard 2 delivery, thus contributing crucially to the forming of the tank coalition. We have new tasks ahead: Western-type fighter jets, sanctions, Peace Formula implementation 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 25, 2023