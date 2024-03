Asiantuntijan mukaan Ukrainan linnoituksissa on parantamisen varaa

Ukrainan liittolaiset ovat ilmaisseet alkuvuoden aikana huolensa siitä, ettei maa ole vahvistanut puolustuslinjojaan. The New York Times uutisoi aikaisemmin tällä viikolla satelliittikuvien perusteella Avdijivkan länsipuolella sijaitsevien Ukrainan linnoitusten ja juoksuhautojen olevan harvoja ja puutteellisia. Myös ukrainalaisanalyytikot ovat kuvailleet linnoituksia pettymyksiksi.

Dagens Nyheterin haastattelema sotatieteilijä Oscar Jonsson arvioi, että Ukrainan linnoituksissa todellakin on parantamisen varaa. Venäjään erikoistunut Jonsson työskentelee Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa. Tutkija toteaa kuitenkin linnoittamisen jääneen ”ymmärrettävistä syistä” vähälle Ukrainan viimevuotiselle vastahyökkäykselle asetettujen korkeiden odotusten vuoksi.

– Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Ukraina on rakentanut liian vähän ja liian huonosti. He odottivat liian pitkään ennen kun alkoivat kaivautua asemiin, Jonsson kertoo.

– Juoksuhaudan tai miinakentän läpäiseminen ei ole sinänsä erityisen vaikeaa. Näiden eri osien välinen yhteistoiminta on se mikä tekee asiat hankaliksi hyökkääjälle. Venäjä onnistui omalla puolustuksellaan luomaan Ukrainalle ongelmia ongelman jälkeen.

Venäjän on uutisoitu edenneen joitakin kilometrejä Avdijvkasta länteen. Jonsson pelkää tämän jatkuvan lähikuukausien aikana.

– He yrittävät päästä läpi useammalla lohkolla, nähdäkseen missä Ukraina kykenee vastarintaan ja missä he antavat periksi. Todennäköistä on, että Venäjä tulee etenemään vuoden 2024 aikana. Toistaiseksi emme ole nähneet ukrainalaista romahdusta, mutta tässä tilanteessa he olisivat tarvinneet hyviä ja laajoja puolustusasemia.