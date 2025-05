Asiantuntija tyrmää puheet vuokra-asuntopulasta: ”Pulinat pois”

Vuokranantajat ennakoivat vuokra-asuntojen kysynnän kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana erityisesti Vaasassa, jossa yli puolet (51 %) uskoo kysynnän lisääntyvän.

Myös Oulussa ja Tampereella odotukset ovat positiiviset. Kummassakin kaupungissa 38 prosenttia vuokranantajista arvioi kysynnän kasvavan. Sen sijaan Kouvolassa asuntosijoittajien odotukset ovat selvästi heikommat – vain yhdeksän prosenttia uskoo kysynnän kasvuun, ja jopa 27 prosenttia odottaa sen vähenevän.

– Vaasan väkiluvun kasvu on suhteellisesti ihan Suomen kärkilukemissa, joten on ymmärrettävä, että vuokranantajat odottavan kysynnän lisääntyvän siellä eniten. Kouvolassa tilanne on päinvastainen: väestön väheneminen saa monet uskomaan myös vuokrakysynnän hiipumiseen, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson tiedotteessa.

– On kuitenkin tärkeää erottaa väkiluvun muutokset ja vuokra-asuntokuntien määrän kehitys toisistaan. Kouvolassa on useana vuonna nähty, että vaikka väkiluku pienenee, vuokra-asuntokuntien määrä voi silti kasvaa, hän jatkaa.

Vuokranantajat ennakoivat vuokra-asuntotarjonnan lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana erityisesti pääkaupunkiseudulla. Espoossa 43 prosenttia uskoo tarjonnan kasvuun, Turussa ja Lahdessa osuus on 41 prosenttia, Vantaalla 39 prosenttia ja Helsingissä 38 prosenttia.

– Helsingissä tehtiin vapaana olevien yksiöiden määrässä kaikkien aikojen ennätys huhtikuussa. Sama koskee Turkua ja Oulua. Lisäksi pääkaupunkiseudulle on tälläkin hetkellä rakenteilla 5 600 pelkästään vuokrakäyttöön tulevaa asuntoa. Tampereella vastaava luku on 1 300 ja Turussa 1 400. Pulinat siis pois nurkan takana vaanivasta vuokra-asuntopulasta kasvukeskuksissa, Karlsson kuittaa.

Sijoittajia kiinnostavat alle 50 000 euron asunnot

Barometrin mukaan Helsingissä ja Espoossa asuntosijoittajia kiinnostavat erityisesti yli 150 000 euron hintaiset sijoitusasunnot. Turussa,

Vantaalla ja Tampereella suurin kiinnostus kohdistuu 100 000–149 000 euron asuntoihin. Sen sijaan 15 muulla suurimmalla paikkakunnalla kiinnostus yli 100 000 euron sijoituskohteisiin hiipuu selvästi – näillä alueilla eniten kiinnostavat alle 50 000 euron hintaiset asunnot.

– Vaikka asuntosijoittajat yhdistetään usein uudiskohteisiin, todellisuudessa suurin osa on kiinnostunut vain vanhemmasta asuntokannasta. Vain pieni osa on kiinnostunut suhteellisesti kalliimmista asunnoista. Lähtökohtaisesti vanhemmissa asunnoissa kassavirta on huomattavasti toimivampi, kertoo Karlsson.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2029 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 17.3.-6.4.2025. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.