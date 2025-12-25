Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Mies kirjautumassa sähköisellä tunnistautumisella. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Asiantuntija TS:lle: Mobiilivarmenteessa piilee heikkous

  • Julkaistu 25.12.2025 | 11:59
  • Päivitetty 25.12.2025 | 11:59
  • Tietoturva
Petteri Järvisen mukaan myös mobiilivarmenteen käyttäjä voi tulla huijatuksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tietoturva-alan asiantuntija Petteri Järvinen muistuttaa Turun Sanomissa, että myös paljon suosiota saaneessa mobiilivarmenteessa on heikkouksia.

Moni käyttää pankkitunnusten sijaan mobiilivarmennetta kirjautuessaan vahvaa tunnistusta vaativiin palveluihin.

– Ihmisille mobiilivarmennetta on markkinoitu niin, ettei siinä olisi riskejä toisin kun pankkitunnuksilla kirjautumisessa. Mobiilivarmenne on turvallisempi vain siksi, ettei se ole pankkitunnus. Mobiilivarmenteella voi tulla yhtä lailla huijatuksi, jos käyttäjä ei ole riittävän tarkka, Järvinen sanoo.

Mobiilivarmenteen rinnalla kannattaa Järvisen mukaan ottaa käyttöön häirinnänestokoodi, joka tuo lisäturvaa mobiilivarmenteeseen.

Koodin avulla henkilö estää tahattomat tai tahalliset mobiilivarmenteen kirjautumispyynnöt.

– Häirinnänestokoodilla vähentää huomattavasti huijatuksi tulemisen riskiä. Operaattorit eivät ole ehkä tätä korostaneet tarpeeksi, Järvinen sanoo.

Mobiilivarmenteella tunnistautuminen tapahtuu puhelinnumerolla ja omavalintaisella tunnusluvulla.

Poliisin mukaan mobiilivarmenteeseen liittyvissä huijauksissa uhrille lähetetään viesti, jossa väitetään tämän mobiilivarmenteen vaativan toimenpiteitä. Siten rikolliset hankkivat uhrilta mobiilivarmenteen tunnusluvun ja käyttävät sitä tietojen tarkasteluun ja lainojen hakemiseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)