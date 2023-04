Asiantuntija Talsalle: Uusissa taloyhtiöissä voi olla tuhansia rakennusvirheitä

Viime aikoina on keskusteltu monissa uudiskohteissa paljastuneista rakennusvirheistä. Esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa sijaitsevassa tornitalossa on ollut vesivahinkoja, hissiongelmia ja julkisivun lasielementtien rikkoutumisia.

Kiinteistöliitto Uusimaan LVI-asiantuntija Janne Laksola sanoo Taloussanomille, että vastaavat ongelmat ovat nykyään valitettavan yleisiä. Potentiaalisia virheitä on enemmän suurissa rakennuksissa.

– Vastaavia on muitakin. Näissä isommissa taloyhtiöissä voi olla satojakin virheitä listalla. Isoimmissa taloyhtiöissä, joissa on vaikka 100–200 asuntoa, virheiden määrä voi olla jopa tuhansissa, Janne Laksola toteaa.

Laatuongelmien määrä kasvaa usein rakennuksenalan huippusuhdanteen aikana. Rakennusteknisten asioiden neuvontainsinööri Jari Hännikäisen mukaan kiire voi johtaa huolimattomaan viimeistelyyn.

Osa töistä voidaan jättää tahallaan takuukorjausten tekijöille.

– No, sanotaan että rakentamisessa laatutaso on mitä on. Aina on saanut hävetä sitä, että on rakennusalalla töissä, Laksola sanoo.