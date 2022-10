Asiantuntija puheesta: Vladimir Putinin asema näyttää heikolta

Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii näyttämään vahvalta johtajalta, mutta todellisuudessa hänen asemansa vaikuttaa yhä heikommalta, eikä perjantain uhmakas puhe neljän ukrainalaisalueen laittomasta liittämisestä Venäjään muuta mitään. Näin arvioi yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston professori, kylmän sodan ja Neuvostoliiton historiaan erikoistunut Sergey Radchenko.

Putinin puhe oli suunnattu lähinnä venäläiselle yleisölle, Radchenko analysoi Twitterissä. Tarkoituksena on suunnata venäläisten katse pois maan sotilaallisista ja taloudellisista vaikeuksista, mutta myös ruokkia nationalistisia virtauksia.

Puheen menestyksestä ei vielä ole näyttöä.

– Olen varma, että Venäjällä on niitä joihin tämä retoriikka puree, mutta mielestäni tarvitsemme kunnon kyselyjä suuren yleisön reaktion selvittämiseksi. Huomaan varauksellisuutta, historioitsija arvioi venäläisten näkemyksiä puheesta.

Putin viittasi puheessaan myös ydinaseisiin, kuvailemalla Yhdysvaltojen luoneen joukkotuhoaseiden käytölle ennakkotapauksen Hiroshimassa vuonna 1945. Tämä oli Radchenkon mukaan puheen ainoa kansainvälisille kuulijoille suunnattu kohta.

Historioitsija ei kuitenkaan anna Putinin vihjailulle painoarvoa. Kyse on ”halvasta signaloinnista”, josta ei kannata huolestua, kylmän sodan kriisejä tutkinut Radchenko kirjoittaa.

Puheessaan Putin ryöpytti kovin sanoin länttä. Radchenkon mukaan Putinin sanat ja historialliset kielikuvat saattavat olla yritys kerätä tukea ”globaalin etelän” maista sekä vahvistaa Kiina-suhdetta.

– Epäilen, ettei tämä juurikaan pure Kiinaan, sillä venäläinen imperialismi on aikaisemmin osoittautunut Kiinalle paljon vaarallisemmaksi kuin brittien ja ranskalaisten, hän toteaa.

– Joten kaiken kaikkiaan, puheella ei ole väliä. Ukraina jatkaa etenemistään idässä, ja tämä kertoo paljon enemmän kuin mikään Putinin julistus. Hän yritti vaikuttaa vahvalta, mutta näyttää heikolta, yhä heikommalta, Radchenko kirjoittaa.

I would be very cautious in making any judgments about how successful it was on either of these points. I am sure there is a certain constituency in Russia who embrace this rhetoric but in my view but we'd need proper surveys to gauge the public reaction. I see weariness. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) October 1, 2022

So, on the whole, the speech doesn't matter. Ukraine continues to make advances in the east, and this speaks louder than any unhinged pontification on Putin's part. He sought to project strength but he looks weak, increasingly weak. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) October 1, 2022