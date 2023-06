Asiantuntija: Näin Vladimir Putin ajattelee Ukrainan vastahyökkäyksestä

Ukrainan vastahyökkäys on alkanut, ja sekä Ukraina että Venäjä joutuvat nyt käsittelemään hyökkäyksen herättämiä odotuksia ja spekulaatioita. Näin kirjoittaa tunnettu Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti The Spectatorin kolumnissaan.

Ukrainan johto tasapainottelee puheissaan realismin ja optimismin välillä, Galeotti toteaa. Toistaiseksi vastahyökkäyksen onnistumisia on vaikea arvioida, mutta Ukraina on edennyt useilla alueilla, professori muistuttaa. Sosiaalisessa mediassa leviävät videot Ukrainan tuhotuista Leopard-taistelupanssarivaunuista eivät kerro juuri muuta kuin että ”nykyaikainen sodankäynti on vaarallista ja että jopa uusin panssari on haavoittuvaista”, Venäjän asevoimia pitkään tutkinut Galeotti kirjoittaa.

Toisaalta venäläisten taistelutahto on osoittautunut odotettua vankemmaksi Galeotti jatkaa. Venäjä on myös hyödyntänyt ilmavoimiaan aikaisempaa tehokkaammin. Nähtäväksi jää, miten ukrainalaisten murtautuminen venäläisten puolustuslinjojen läpi vaikuttaa Venäjän armeijan moraaliin, hän pohtii.

– Ukrainalaisilla on suurin osa moderneista yksiköistään reservissä, ja he ovat osoittautuneet venäläisiä nopeimmiksi ja paremmiksi improvisoimaan suunnitelmiaan kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin.

Galeottin mukaan Kiovassa odotetaan maan saavuttavan merkittäviä voittoja kesän aikana, ja valtaavan takaisin Venäjän miehittämiä alueita. Samaan aikaan Ukraina ei tahdo etukäteen hehkuttaa menestystään, sillä tämän uskotaan vähentävän lännen valmiutta tukea maan sotaponnisteluja. Painetta lännen aseavun lisäämiseksi halutaan Ukrainassa pitää yllä, Galeotti arvioi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on julkisuudessa jo ehtinyt vähätellä Ukrainan vastahyökkäystä, vaikka onkin myöntänyt sen olemassaolon. Putin ei näin halua pelkästään rauhoitella tavallisia venäläisiä, joiden arjessa sota on ollut viime aikoina yhä vahvemmin läsnä, vaan Venäjän johtaja yrittää myös ottaa etäisyyttä itse aloittamaansa hyökkäyssotaan, Galeotti uskoo.

Putin on muun muuassa sanonut ”olettavansa” Venäjän sodanjohdon pitävän tilannetta silmällä. Galeottin mielestä hän pyrkii tällä tavoin sysäämään vastuuta mahdollisista epäonnistumisista kenraalien harteille. Toisin sanoen Putin ”kieltäytyy” hoitamasta tehtäviään, eikä hän myöskään ole puuttunut Wagner-ryhmän ja Venäjän armeijan välille syntyneeseen valtataisteluun, Galeotti kirjoittaa.

– Tämä herättää kysymyksiä Putinin kyvystä hallita omaa kannibalistista järjestelmäänsä, mutta myös hänen omista odotuksistaan. Jos (Volodymyr) Zelenskyi odottaa menestystä mutta esiintyy varovaisesti, tämä viittaisi Putinin teeskentelevän itsevarmaa ja odottavan pahinta.