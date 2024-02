Näin sota kehittyy asiantuntijan mukaan tänä vuonna

Ukrainan sodassa ei ole odotettavissa suuria läpimurtoja vuoden 2024 aikana, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi. Expressenin haastattelussa Paasikivi ennustaa alkaneesta vuodesta hengähdystaukoa niin Ukrainan kuin Venäjän joukoille.

– Nykytilanteen valossa kaikkein todennäköisintä on se, että vuodesta 2024 tulee Ukrainalle voimien keräämisen vuosi, hän sanoo.

Taistelut tulevat vuoden aikana toki jatkumaan, Paasikivi toteaa. Ukraina tulee jatkossakin iskemään Venäjän miehittämälle Krimille sekä tekemään lennokki-iskuja venäläisiin energialaitoksiin, ja Venäjä taas tulee jatkamaan ohjusiskujaan Ukrainassa.

Itä-Ukrainassa venäläisjoukot pyrkivät valtaamaan takaisin Ukrainan vastahyökkäyksessään vapauttamia kyliä, mutta Venäjä ei tule saavuttamaan operatiivista läpimurtoa ja miehittämään uusia alueita, Paasikivi arvioi.

– Venäläiset haluavat ottaa koko Donetskin läänin, koko Donetsin altaan. Jos he vaan pystyisivät he myös mielellään etenisivät kohti Harkovaa. Siihen en usko heidän kykenevän.

SVT:lle sodan vuosipäivän aattona antamassaan haastattelussa Paasikivi luonnehtii Ukrainan tilannetta nyt huolestuttavammaksi kuin vuosi sitten. Ukrainan viime kesänä alkanut vastahyökkäys oli pettymys, eikä sodalle ole näkyvissä loppua, Paasikivi sanoo. Pitkittyvä sota kasvattaa eskalaation ja virheiden riskiä, hän varoittaa.

Toisaalta myös Venäjä painii suurten taloudellisten haasteiden kanssa.

– Venäjän talouden väitetään olevan kuin steroideilla doupattu. Se rinnastus on ehkä mahdollinen. Mutta siinäkin tapauksessa romahdus on lähellä, kysymys on vain siitä miten jyrkkä alamäki tulee olemaan, Paasikivi uskoo.