Asiantuntija MT:lle: Asuntojen hintojen lasku voi jäädä lyhytaikaiseksi

Maaseudun Tulevaisuuden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan asuntojen hinnat voivat kääntyä jälleen nousuun lähitulevaisuudessa.

Nykyinen markkinatilanne eroaa 1990-luvun vapaapudotuksesta esimerkiksi siten, että kolmekymmentä vuotta sitten Suomea vaivasi työttömyys, tällä hetkellä taas työvoimapula.

HCP:n kiinteistörahaston salkunhoitaja Timo Vertala vertailee myös Suomen ja Ruotsin asuntomarkkinoita toisiinsa.

– Ruotsissa asuntomarkkina on tullut roimasti alaspäin. Tämä johtuu siitä, että ruotsalaiset ovat ottaneet matalien korkojen aikana isoja lainoja, joita he eivät ole juuri lyhentäneet. Kun lainanhoitokulut kasvavat, asuntojen arvo ottaa tästä osumaa, Timo Vertala sanoo MT:lle.

Suomessa asuntomarkkinalla ei myöskään ole havaittavissa samanlaista kuplautumista kuin muissa Pohjoismaissa. Asuntojen hintojen kehitys on ollut Suomessa tasaista viimeisen kymmenen vuoden ajan, kun taas esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa samalla aikavälillä on nähty suurempaa heilahtelua. Esimerkiksi vuosina 2013-2017 Ruotsissa ja Norjassa koettiin hintojen radikaali nousu, kun taas Suomessa kehitys on ollut sekä maltillisempaa että tasaisempaa.

S-Pankin rahastonhoitaja Juho Santaharju pitää todennäköisenä, että parin vuoden päästä suurissa keskuksissa hinnat jälleen nousevat. Vuonna 2024 tarjonnan määrä kääntyy laskuun.

– Rakennusluvat ja uusien projektien aloitukset ovat vähentyneet. Parin vuoden sisällä tämä tulee vaikuttamaan tarjontaan.