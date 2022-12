Asiantuntija KL:lle: Asuntohinnat voivat laskea kaikkialla

Pääkaupunkiseudun asuntotarjonta on kasvanut selvästi aiempaan verrattuna, kertoo Kauppalehti. Epävakaa taloustilanne on niin ikään saanut ostajat lykkäämään kaupantekoa. Korkea tarjonta yhdistettynä kaupankäynnin hidastumiseen on luonut markkinoille epätavallisen tilanteen.

Hintojen lasku sekä erilaiset vaiheet kuuluvat kuitenkin asuntomarkkinoille, muistuttaa Nooa Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund.

– Hinnat voivat laskea ajoittain kasvukeskuksissakin, ja markkina pääsi ylikuumenemaan pääkaupunkiseudulla korona-aikana, Grönlund toteaa.

Lokakuun kauppamäärät laskivat Helsingissä 46,1 prosenttia, Espoossa 48,1 prosenttia ja Vantaalla 38,6 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Vaihtelut kuitenkin kuuluvat normaaliin markkinatalouteen.

– Alamäestä huolimatta kuopasta noustaan kyllä taas pian, Grönlund jatkaa.

Eniten kaupan hidastumiseen ovat vaikuttaneet korkojen voimakas nousu ja asumiskustannusten kallistuminen. Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kuitenkin uskoo, korkotilanteen vakautuminen johtaa uuteen korkotasoon sopeutumiseen sekä asuntomarkkinoiden piristymiseen.

– Ihmiset sopeutuvat ja asuntomarkkina aktivoituu, Rantanen ennustaa.