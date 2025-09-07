Asiantuntija Kiinan sotilasvoimasta: Ei pidä aliarvioida

Kiinan kansan vapautusarmeija järjesti 3. syyskuuta valtavan sotilasparaatin maan pääkaupungissa Pekingissä toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Mukana oli niin tekoälyä kuin uusia laseraseitakin. Yhdysvaltalainen eversti evp. Cedric Leighton arvioi paraatissa nähtyjä asejärjestelmiä CNN:lle.

– Kun katsoo tätä kiinalaista paraatia ja näkee ne aseet jotka he ovat laittaneet esille, näkee hyvin voimakkaan maan, Leighton aloittaa.

Video pysähtyy hieman panssarivaunua muistuttavan laitteen kohdalle. Kyse on ZRY222-mallisesta miehittämättömästä maataisteluajoneuvosta. Tämän näköisiä välineitä on jo vuosien ajan nähty videopeleissä, mutta nyt Kiina on tuomassa sitä aktiiviseen käyttöön.

– Kiina on erittäin tosisssaan tekoälyn integroimisesta asejärjestelmiin ja he tekevät sitä nopealla tahdilla.

Seuraavaksi kuvaan tulee uusi laserkäyttöinen ase.

– Tämä LY-1 on uusi laser, jota emme ole nähneet aiemmin. Kiinalaiset näyttävät nämä nyt ensi kertaa paraatissa, josta voidaan päätellä, että he aikovat käyttää kohdennettuja energia-aseita, mukaan lukien lasereita, ei vain lentokoneiden, mutta myös ohjuksien ja mahdollisesti satelliittien torjuntaan, eversti evp. toteaa.

Leighton kuitenkin muistuttaa, että on aivan eri asia esitellä asejärjestelmää paraatissa, kuin käyttää sitä tositoimissa taistelussa.

– Kiina ei ole taistellut sodassa sitten vuosien 1979-1980, kun he sotivat Vietnamin kanssa. Heidän taistelukykyään ei ole oikeasti kokeiltu.

– Mutta heitä ei pidä aliarvioida. Meidän pitäisi tutkia heitä hyvin huolellisesti ja löytää keinot torjua nämä kyvykkyydet, jos meidän joskus täytyy niin tehdä.