Asiantuntija katsoi puolueiden kannatuslukujen taakse: Keskustalla synkkä trendi

Kokoomus nousi Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa suosituimmaksi puolueeksi ohi SDP:n.

Puoluetta äänestäisi nyt 21,5 prosenttia ja SDP:tä 20,8 prosenttia suomalaisista. Perussuomalaiset oli kolmantena 17,5 prosentin kannatuksella.

Ellun Kanat -viestintätoimistossa työskentelevä entinen kokoomuksen suunnittelupäällikkö Jukka Manninen huomauttaa suurimpana muutoksena olleen sen, että RKP:n, Liike Nytin ja ”muut”-vastauksen osuus on laskenut alle seitsemään prosenttiin. Niiden osuus oli viime eduskuntavaaleissa 9,6 prosenttia ja sitä ennen 10,4 prosenttia. Liike Nytin kannatus on 1,2 prosenttia eli yhtä alhaalla kuin heinäkuussa 2023.

Aiempiin vaalikausiin verrattuna pääministeripuolue kokoomus on suunnilleen samalla trendillä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kanssa kesän tilapäistä kannatuslaskua lukuun ottamatta.

– Kannatus on hivenen vaalitulosta parempi. [Antti] Rinteen SDP oli ajautunut kunnon sukellukseen, Kataisen kokoomus ponnisti lähestyvien presidentinvaalien johdosta kunnon nousuun, Jukka Manninen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kokoomuksen pitkän ajan kannatustrendi on suunnilleen 20 prosenttia.

– Hallitusvastuussa kannatus on sitten tupannut sukeltamaan noin 16 prosenttiin, josta se oppositiovuosina sitten pompahtaa ylös. Tuleva vaalikimara (pressan-, euro-, kunta- ja aluevaalit) tarjonnee nostetta, Manninen sanoo.

Hänen mukaansa keskustan kannatushistoriassa ollut tilapäinen piikki vaikuttaa kadonneen pysyvästi.

– Keskustan pitkän ajan kannatustrendissä näkyy kannattajakunnan luontainen poistuma – Sipilän ”pelastetaan Suomi”-viesti puri sekoilevalta sinipunalta ja toi poikkeuksellisen kannatuspiikin, Jukka Manninen toteaa.

Perussuomalaisten kannatushistoriassa näkyy useita eri tasoja. Hallitusvastuussa 2015 kannatus romahti, mitä Manninen selittää kilpailukykysopimuksella, ay-liikkeen protesteilla ja turvapaikanhakijoiden tulvalla.

– Nyt kannatus on laskussa toukokuun huipusta 21 prosentista 17,5 prosenttiin, mikä on viime vuosien keskiarvo, Jukka Manninen sanoo.

Pääministeripuolue kokoomuksen on samalla trendillä Sipilän keskustan kanssa (poikkeuksena on kesän kuoppa). Kannatus on hivenen vaalitulosta parempi. Rinteen SDP oli ajautunut kunnon sukellukseen, Kataisen kokoomus ponnisti lähestyvien presidentinvaalien johdosta kunnon nousuun. pic.twitter.com/CUb5tc8JBg

— Jukka Manninen (@Jukka_Manninen) October 5, 2023