Asiantuntija ihmettelee IL:ssä: Miksi kaapelien tiedot ovat julkisia?

Suomessa merikaapeleiden sijaintitiedot ovat olleet julkisesti saatavilla, mikä on herättänyt huolta kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta erityisesti Itämerellä tapahtuneiden kaapelirikkojen takia. Tietoa on löytynyt muun muassa kaikille avoimesta Oskari-tietopalvelusta, navigointiin käytetyistä merikorteista ja maailmanlaajuisesta Submarine Cable Map -sivustosta, kertoo Iltalehti.

Tietoliikennealan edunvalvontajärjestö Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa arvostelee tätä Suomen avointa linjaa sijaintitietojen julkisuudessa ja vaatii muutoksia kaapeleiden tietojen salassapitoon Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

– Suomi on ollut vahvassa uskossa avoimeen dataan, ja se on ulottunut valitettavasti myöskin kriittiseen infraan. Kyllä meillä tässä on ryhtiliikkeen paikka, hän toteaa.

Ussa kertoo, että vuotta ennen Ukrainan sodan alkamista tietoliikennealalla käytiin läpi merikaapeleiden suojaamista niiden rantautumispaikoilla koskevia määräyksiä. Tietoja määräyksistä käsiteltiin suurella luottamuksella. Sodan alettua kuitenkin huomattiin, että samoja tietoja on Traficomin ylläpitämässä verkkopalvelussa kaikkien nähtävillä.

– Tämä oli meille yllätys, joka ilmeni vasta Venäjän hyökkäyssodan alettua. Ja minusta tuntuu, että se oli yllätys viranomaisillekin, hän sanoo.

Ussa huomauttaa, että Oskaria vastaavaa tietopalvelua ei ole ollut esimerkiksi Virolla ja Tanskalla. Hän pitää ymmärrettävänä sitä, että merenkulun käytössä on tietoa kaapeleista vahinkojen välttämiseksi, mutta ei pidä verkossa olevaa avointa avointa tietoa perusteltuna.

Hän uskoo, että Suomessa on tapahtumassa hiljalleen muutos kohti kriittisten tietojen vahvempaa salausta.