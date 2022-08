Asiantuntija ihmettelee asevarikkoa: Ei mitään varotoimia

Useat Venäjän sotilaskohteet ovat kärsineet viime päivinä mittavia vaurioita räjähdyksissä, joiden epäillään olleen seurausta Ukrainan erikoisjoukkojen operaatioista kaukana rintamalinjan takana.

Venäjän puolustusministeriö selitti Maisken kaupungissa kuluvalla viikolla sattunutta välikohtausta sabotaasilla. Mediassa on liikkunut arveluita siitä, että kohteeseen olisi isketty lennokin pudottamilla kranaateilla.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen videoiden perusteella läheiselle maantielle lensi valtavissa räjähdyksissä muun muassa 152 millimetrin tykistöammuksia.

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee on nostanut esiin ennen iskua junan ikkunasta kuvatun videon Maisken ammusvarikosta. Alueelle oli varastoitu hyvin tiiviisti kymmeniä BM-21 Grad -raketinheittimiä.

Asiantuntijan mukaan on selvää, ettei kohteessa noudatettu konfliktitilanteen edellyttämiä suojaustoimia.

– Se oli hyvin selvästi erittäin haavoittuvainen, eivätkä he tehneet edes perustavanlaatuisia varotoimia, joita voisi odottaa sotaa käyvältä armeijalta, Lee tviittaa.

LUE MYÖS:

Krimillä valtavia räjähdyksiä – videot näyttävät tulipallot (VU 16.8.2022)

Video shared by a Russian channel of what the ammo depot looked like before it was targeted (reportedly by a quadcopter with munitions). It was clearly very vulnerable and they weren’t taking basic precautions you’d expect for a military at war. 6/https://t.co/wU8RrUVVXg pic.twitter.com/neYEWPkzlT

— Rob Lee (@RALee85) August 16, 2022