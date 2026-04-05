Asiantuntija HS:lle: Vladimir Putinin Venäjän loppu lähestyy

Tänä vuonna tulee kuluneeksi jo 35 vuotta siitä, kun Neuvostoliitto romahti ja kylmä sota päättyi.

– Vai kävikö siinä niin, pohtii Yhdysvalloissa asuva venäläinen toimittaja ja tietokirjailija Mihail Zygar Helsingin Sanomien haastattelussa.

Zygar arvioi, että Neuvostoliiton romahtaminen on paljon pidempi prosessi kuin aikanaan ymmärrettiin ja että sen lopullinen romahdus on vielä edessä.

– Venäjällä on vielä vallassa viimeinen neuvostosukupolvi, Zygar sanoo.

– Ja vuodesta 2022 lähtien olemme joutuneet todistamaan Ukrainassa Neuvostoliiton veristä hajoamissotaa, hän lisää.

Lisäksi hän kertoo kokevansa, ettei putinismilla ole tulevaisuutta. Taustalla ei hänen mukaansa ole ideologiaa, eivätkä edes propagandistit itse usko puheitaan.

– Minusta on helppo nähdä, että sen tarinan loppu lähestyy.

Mutta Zygar ei myöskään usko, että Putin pyrkii palauttamaan imperiumin. Hänestä Putin tarvitsee myyttiä Venäjän imperiumista pitääkseen venäläiset alistettuina.

– Internetin ääressä kasvaneet ovat erilaisia kuin neuvostokaupunkien kaduilla kasvaneet. Hänen on palautettava neuvostoliittolainen pelko. Siksi neuvostoarvot ja –ilmapiiri ovat hänelle niin tärkeitä, hän linjaa.

Venäjä on tuominnut Zygarin 8,5 vuoden vankeuteen sodan vastustamisesta ja julistanut hänet ulkovaltain agentiksi.