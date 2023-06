Asiantuntija hellejaksosta Ylelle: Vesipula ei uhkaa Suomea

Kuivuus ja vesipula uhkaa eteläisemmässä Euroopassa. Viime kesänä Euroopassa kärsittiin laajalti kuivuudesta. Asiasta kertoo Yle.

Hellettä on myös Suomessa. Vesipula ei kuitenkaan ole asiantuntijan mukaan ajankohtainen huoli.

– Tällä hetkellä tilanne pohjavesivarastojen osalta on Suomessa hyvä eli meidän pohjavesiemme pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla lukuun ottamatta Varsinais-Suomen ihan muutamia eteläisimpiä osia, joissa pinnat ovat paikoin hieman keskimääräistä tasoa alempana, Geologian tutkimuskeskuksen hydrogeologian apulaistutkimusprofessori Kirsti Korkka-Niemi kertoo.

Suomen vesihuoltolaitosten jakamasta vedestä noin 70 prosenttia on pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohjavesivarastot täydentyvät esimerkiksi keväisin lumen sulamisen seurauksena.

– Kesäkuukausina käytämme maa- ja kallioperään kertyneitä vesivarastoja. Yksittäinen kuuma ja kuiva kesä voi kastelutarpeineen aiheuttaa sen, että pohjavesivarastot vähenevät hetkellisesti, Korkka-Niemi kertoo.

Veden käytön suhteen Marttaliiton ilmasto- ja ympäristöasioiden asiantuntija Heidi Holmroosin mukaan kukka-istutukset ja puutarhat kannattaa kastella iltaisin.

– Kannattaa miettiä kasteluajankohta niin, ettei etenkään helteellä ihan keskellä päivää lähde kastelemaan. Silloin vedestä haihtuu iso osa eli kastelu kannattaa painottaa aamuun, iltaan tai yötä vasten, hän sanoo.

Korkka-Niemi korostaa, että kasteluun ei mahdollisuuksien mukaan kannata käyttää juomavettä. Kasteluun sopii esimerkiksi järvi-, tai jokivesi.

Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 113 litraa vuorokaudessa. Korkka-Niemen mukaan suomalaiset eivät käytä vettä verrattain paljoa.

– Se on enemmän kuin Baltian ja Itä-Euroopan maissa, mutta vähemmän kuin eteläisessä Euroopassa. Italiassa vettä käytetään keskimäärin tuplasti Suomeen verrattuna, hän sanoo.

Euroopan vesipulaan on Suomesta käsin vaikea vaikuttaa. Korkka-Niemen mukaan vedensaanti pitää kuitenkin ottaa huomioon matkaillessa.

– Mutta sillä, mitä me turisteina siellä paikan päällä teemme, on merkitystä. Jos olemme tottuneet ottamaan monta suihkua päivässä, sitä pitää vähentää vesipulasta kärsivillä alueilla. Näillä teoilla on suoraan vaikutusta niiden alueiden niukkeneviin vesivaroihin, Korkka-Niemi toteaa.