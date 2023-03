Asiantuntija Bahmutin tilanteesta: Jokin ei täsmää

Venäjän asevoimien hyökkäyksen on arvioitu hyytyneen viime viikkoina Bahmutin kaupungin ympäristössä Donetskin alueella.

Kaupungin saarto vaikuttaa aiempaa epätodennäköisemmältä, mutta venäläisjoukot ovat silti päässeet etenemään kohti Bahmutin keskustaa. Valtionmediassa julkaistun videon perusteella Wagner-palkkasotilaat olisivat saaneet haltuunsa kaupungin pohjoisosassa sijaitsevan AZOM-teollisuuskompleksin.

Ukrainan sotaa seuraavan Rochan-analyysiyhtiön asiantuntija Konrad Muzyka toteaa viimeaikaisten tietojen olleen osittain ristiriitaisia. Todellisen rintamatilanteen arviointi voi olla vaikeaa.

– Toisaalta kuulemme tietoja, joiden mukaan Bahmutin lähialueen tilanne olisi muuttunut vakaaksi, ja että Venäjän hyökkäys olisi pysähtynyt, Konrad Muzyka tviittaa.

– Mutta taktisella tasolla he saavat aikaan vähittäistä etenemistä. Ukrainan joukkojen on vaikea vastata tähän, ja tappioita kertyy. Jokin näistä narratiiveista ei ole täysin totta, Muzyka jatkaa.

Hän on nostanut esiin kaupungin keskustasta viikonloppuna kuvatun videon, jolla Ukrainan sotilas ampuu panssarintorjunta-aseella erään kadun kulmasta. Financial Times -lehden kirjeenvaihtaja Christopher Miller sanoo muistavansa kyseisen kohdan erittäin hyvin.

– Kävin ostoksilla tässä Silpo-kaupassa lähes joka päivä niiden kahden vuoden aikana, jolloin asuin Bahmutissa. On täysin surrealistista nähdä jonkun tulittavan sen luota panssarintorjunta-aseella. Tämä on kuvattu aivan kaupungin keskustassa, Miller toteaa.

