Asiakirjat paljastavat: Mao Zedong kehui suomalaisten rohkeutta

Kiinan pitkäaikainen kommunistijohtaja Mao Zedong kehui suomalaisten sodanaikaista rohkeutta Yhdysvaltojen ulkoministerille, käy ilmi historioitsija Sergey Radchenkon sosiaalisessa mediassa jakamista asiakirjalainauksista. Kylmän sodan historiaan erikoistunut Radchenko toimii arvostetun Johns Hopkins-yliopiston professorina. Hän on tutkinut etenkin Neuvostoliiton ja Kiinan suhteita.

Neuvostoliiton ja Kiinan välit kiristyivät 1960-luvun mittaan, ja maat ajautuivat lopulta aseellisen selkkauksen partaalle. Kommunististen suurvaltojen välirikko antoi Yhdysvalloille mahdollisuuden vahvistaa asemiaan kylmässä sodassa avaamalla suhteet Kiinaan. Välit maahan olivat olleet katkolla vuodesta 1949, jolloin kommunistit nousivat Maon johdolla valtaan.

Yhteydet Kiinaan avattiin 1970-luvun alussa Yhdysvaltojen presidentti Richard Nixonin ja tämän ulkopoliittisen neuvonantajan Henry Kissingerin kautena. Kissinger vieraili kahdesti Kiinassa vuonna 1971, pohjustaen tietä presidentti Nixonin vierailulle seuraavan vuoden helmikuussa.

Kissinger kävi vierailujensa aikana keskusteluja Kiinaan kansantasavallan tosiallisena johtajana sen perustamisesta 1949 aina kuolemaansa 1976 asti toimineen puhemies Maon kanssa. Lokakuussa 1971 Yhdysvaltojen ulkoministerin ja Kiinan diktaattorin puheenaiheena oli yllättäen kaukainen Suomi.

Radchenko on Twitterissä jakanut kuvan Kissingerin ja Maon keskustelujen puhtaaksikirjoitetusta pöytäkirjasta, jossa Mao selostaa käsityksiään Euroopan maiden asennoitumisesta Neuvostoliittoon. Norjalaiset pelkäävät Maon mukaan Neuvostoliittoa, Ruotsin linjaa hän luonnehtii ”häilyväksi”. Suomen katsotaan olevan hieman enemmän kallellaan Neuvostoliiton suuntaan, Mao toteaa.

– Mutta maantieteellisestä asemastaan johtuen, eivät vakaumuksellisistä syistä, Kissinger huomauttaa.

Mao jakaa yhdysvaltalaisen keskustelukumppaninsa käsityksen.

– Tämä on totta. Ja he olivat hyvin rohkeita sen sodan aikana, Mao sanoo, viitaten todennäköisesti vuosina 1939-40 käytyyn talvisotaan.

– Hyvin rohkeita, toteaa Kissinger.

Radchenkon jakamaan asiakirjaan sisältyy myös huvittava kirjoitusvirhe, kun Mao kuvailee Suomea ”tuhansien jalkojen maaksi”. Englanninkielisessä pöytäkirjassa Maon suuhun on pantu sanat ”country of one thousand legs”, kun mies todennäköisesti on luonnehtinut Suomea ”tuhansien järvien maaksi” (land of a thousand lakes). Kissinger ja Mao kävivät keskustelunsa luonnollisesti tulkin välityksellä.