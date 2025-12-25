Asiakirjat julki: Vladimir Putin lausui pahaenteisesti Ukrainasta jo vuonna 2001

Venäjän tuore presidentti Vladimir Putin tilitti Neuvostoliiton imperiumin menettämisestä Yhdysvaltain presidentti George W. Bushille johtajien ensimmäisessä tapaamisessa Sloveniassa kesäkuussa 2001. Ennen julkaisemattoman asiakirjan perusteella Putinin ajattelu muun muassa itsenäisestä Ukrainasta on ollut johdonmukaista jo neljännesvuosisadan ajan.

Valkoisen talon muistio tapaamisessa käydystä keskustelusta kuuluu George Washington Universityn National Security Archiven kanteella hankkimiin asiakirjoihin. Ne käsittävät Bushin ja Putinin vuosina 2001-2008 kasvokkain tai puhelimitse käymät keskustelut. Nyt on julkaistu kolme arkiston merkittävimpinä pitämää kohtaamista vuosilta 2001, 2005 ja 2008.

Bush ja Trump tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Brdon linnassa Sloveniassa. Putin oli ollut Venäjän presidenttinä vasta puolitoista vuotta verran.

Venäjän johtaja on tullut viimeisten yli kahden vuosikymmenen aikana tunnetuksi viehtymyksestään omaan, usein vaihtoehtoiseen, historian tulkintaansa. Putin on myös tämän tästä antautunut luennoimaan toisille valtionpäämiehille historiasta. Tämä kohtaaminen ei ollut poikkeus.

– Suhteidemme on oltavat rehelliset. Olen suosittu Venäjällä ja nyt kerron, miksi: koska olen perillä [kansan tunnoista]. Venäläiset kokevat tulleensa petetyiksi näissä suuren luokan muutoksissa, jotka toivat lisää vapautta, josta he eivät voi nauttia. Tämä ei koske vain köyhiä vaan myös eliitti on turhautunut, Putin totesi Bushille Neuvostoliiton romahduksesta.

– Mitä todella tapahtui? Neuvostoliiton hyvä tahto muutti maailmaa vapaaehtoisesti. Ja venäläiset luopuivat tuhansista neliökilometreistä aluetta – vapaaehtoisesti. Tämä on ennenkuulumatonta. Ukraina, Venäjän osa satoja vuosia, annettiin vain pois. Kazakstan, annettiin pois. Kaukasus myös. Tätä on vaikea kuvitella ja tämän [kommunistisen] puolueen pomot tekivät, Putin jatkoi.

Asiakirjaa voidaan pitää jälleen yhtenä todisteena sille, ettei Putinin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa ole tapahtunut viime vuosina jonkinlaista suurta käännettä.