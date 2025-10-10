Aseyhtiön johtajalta muistutus: Sotilaat eivät katoa taistelukentältä

Ukrainan sodan myötä nähty drooniteknologiaa koskeva vallankumous on asiantuntijoiden mukaan muuttanut modernin sodankäynnin luonnetta pysyvästi.

Etulinjan tuntumaan on muodostunut kilometrien levyinen ”tappovyöhyke”, jolla liikkuminen on äärimmäisen riskialtista taivaalla jatkuvasti partioivien tiedustelu- ja räjähdelennokkien vuoksi. Molemmat osapuolet yrittävät jatkuvasti kehittää vastatoimia drooneille muun muassa ajoneuvojen lisäpanssaroinnilla ja pystyttämällä verkkoja tärkeimpien huoltoteiden ylle.

Israelilaisen aseteollisuusyhtiön toimitusjohtaja Tomer Malchi haastaa viimeaikaisia arvioita droonien merkityksestä toteamalla, että perinteisen jalkaväen merkitys ei ole katoamassa minnekään taistelukentällä.

Puolustusalan Asio Technologies -yhtiön johtaja sanoo, että sotilaille on toki annettava asianmukaiset varusteet. Maa-alueen haltuunotto ei silti onnistu muuten kuin lähettämällä sotilaat hyökkäykseen.

– F-35-, F-16-hävittäjät tai mikään muu lentokone maailmassa ei pysty massiivisellakaan ilmaoperaatiolla aiheuttamaan ”tämä on minun”-vaikutusta. On mentävä paikan päälle ja pystytettävä sinne lippu, kuten sata vuotta sitten, Tomer Malchi toteaa Washington Times -lehden Threat Status -podcastissa.

Hänen mukaansa drooniteknologian saamasta runsaasta julkisuudesta huolimatta puolustusalan huomio kohdistuu yhä selvemmin jalkaväen sotilaan uuden sukupolven aseistukseen ja varusteisiin.

Asio kehittää paikannusjärjestelmiä olosuhteisiin, joissa perinteinen GPS-navigointi ei toimi esimerkiksi häirinnän vuoksi. Malchi sanoo Ukrainan sodan nostaneen esiin maavoimien merkityksen.

– Droonit ovat olleet tehokkaita tykistön ja infrastruktuurin tuhoamisessa. Mutta tämän ohella erittäin tehokkaita ovat olleet vain maavoimien osastot. Joukot, jotka menevät kylästä kylään, eri alueelta toiseen, raivaavat sen vihollisista. Eli nostavat lipun salkoon, toimitusjohtaja toteaa.

Ratkaisevaa on kehittää käytännöllisiä ja riittävän kevyitä varusteita, jotka sotilas pystyy kuljettamaan mukanaan etulinjassa.

– Jos yrität tyrkyttää teknologiaa, niin sotilaat eivät lopulta käytä sitä vaan jättävät sen lojumaan telttaan. Tämä on selvin merkki siitä, että teknologia on liian monimutkaista tai liian massiivista. Sotilas ei ota mukaan tavaraa, josta on hänelle haittaa, Malchi sanoo.