”Arvostan Daniel Forsellin rohkeutta” – näin kansanedustaja arvioi Ahvenanmaa-tutkimusta

Kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell (kok.) katsoo, että Ahvenanmaan turvallisuuden varmistamisen rajoitteisiin on syytä kiinnittää huomiota nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

– Arvostan Forsellin rohkeutta käsitellä Ahvenanmaan demilitarisointia tutkimuksellisesti ja tuoda esiin demilitarisoinnin haitan Suomen puolustukselle, Limnell kommentoi näkemyksiään Verkkouutisille tekstiviestillä.

Verkkouutiset kertoi majuri Daniel Forsellin diplomityöstä Maanpuolustuskorkeakoululle tässä jutussa. Tutkimuksessaan Forsell haastoi ulkoministeriön Ahvenanmaa-selvityksestä tehtyjä johtopäätöksiä ja ehdotti, miten demilitarisointi voitaisiin purkaa.

Limnellin mukaan tutkimus kuvastaa hyvin Ahvenanmaan moniulotteista sopimuspohjaista asemaa, mutta tuo myös tärkeällä tavalla esille Ahvenanmaan sotilaallisen merkityksen ja Ahvenanmaan turvallisuuden varmistamisen nykyiset rajoitteet.

– Jälkimmäiseen onkin syytä kiinnittää huomiota nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Keskeinen kysymys on, että rajoittaako nykyinen demilitarisointi liiaksi Suomen kykyä puolustaa koko aluettaan ja estää riittävästi ennakolta hybridivaikuttamista ja sotilaallista painostusta. Tätä on tarkasteltava objektiivisesti ja asiantuntevasti.

Limnellin mukaan samalla on olennaista, että mahdollisen purkamisen vaikutukset ulkopolitiikkaan, kansainvälisiin suhteisiin sekä Suomen maineeseen arvioidaan perusteellisesti.

