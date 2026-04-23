”Arvosana ei voi riippua postinumerosta” – Osaamistakuu käyttöön kouluissa

Suomalaisten lasten ja nuorten oppimistulokset ovat heikentyneet jo noin kahden vuosikymmenen ajan. Samalla oppilaiden osaamiserot ovat kasvaneet, ja liian moni etenee opinnoissaan ilman riittäviä perustaitoja.

Tilanteen vuoksi pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus säätää osaamistakuun. Sen tavoitteena on varmistaa, että jokainen lapsi saa peruskoulusta tarvitsemansa tiedot ja taidot toisen asteen opintoihin sekä loppuelämää varten.

– Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Peruskoulun tehtävä on antaa vahva perusta tulevaisuudelle, ei siirtää oppilaita luokka-asteelta toiselle ilman riittäviä valmiuksia. Osaamistakuulla varmistamme, että apua saa ajoissa ja että jokainen saa mahdollisuuden onnistua, kokoomuksen kansanedustaja Milla Lahdenperä toteaa tiedotteessa.

Osaamistakuulla tarkoitetaan sitä, että perusopetuksessa otetaan käyttöön riittävät ja kansallisesti yhtenäiset menettelyt, joilla perustaidot – kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaito – voidaan varmistaa jokaiselle oppilaalle.

Uudistuksessa selkeytetään oppilaiden arviointia, opinnoissa etenemistä sekä opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä.

Milla Lahdenperän mukaan opettajat kokevat arviointikriteerit nykyisin liian tulkinnanvaraisiksi.

Poimintoja videosisällöistämme

– Samantasoiset oppilaat voivat saada eri kouluissa erilaisia arvosanoja, eikä arvosanaan voi aina luottaa samalla tavalla kaikkialla Suomessa, Lahdenperä toteaa.

– Oppilaan arvioinnin on oltava oikeudenmukaista ja yhdenvertaista. Ei voi olla niin, että lapsen saama arvosana riippuu postinumerosta tai koulusta. Osaamistakuu tukee opettajien työtä ja lisää arvioinnin selkeyttä sekä luotettavuutta, kansanedustaja lisää.

Tavoitteena ei ole lisätä luokalle jäämisiä vaan tunnistaa ajoissa tilanteet, joissa oppilas tarvitsee enemmän tukea. Kun vähimmäisosaaminen määritellään selkeästi, voidaan tuki kohdentaa oikeaan aikaan ja estää oppimisen ongelmien kasautuminen.

– Osaamistakuu ei ole koventamista tai kontrollia, vaan välittämistä. Kun lapsi saa tarvitsemansa tuen ajoissa, oppimisen ilo säilyy ja itseluottamus vahvistuu. Se on paras mahdollinen lähtökohta tulevaisuuteen, Lahdenperä toteaa.

Hallituskaudella kännykät on kielletty oppitunneilta, vuosiviikkotunteja on lisätty perustaitojen vahvistamiseksi ja oppimisen tuki on uudistettu. Tämän lisäksi peruskoulun rahoitusta on vahvistettu 200 miljoonalla eurolla.

– Emme halua, että oppimisen ilo katoaa kiireeseen ja paineeseen, vaan kasvaa kannustuksesta ja oikea-aikaisesta tuesta. Me haluamme varmistaa, että jokaisen lapsen oikeus oppia toteutuu, Lahdenperä sanoo.