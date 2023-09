Arvio Venäjän asevoimista: Edessä massakarkuruus ja romahdus

Massiivisista tappioista ja johtamisen puutteista huolimatta Venäjän asevoimat on oppinut monista virheistään ja sopeutunut nykyiseen rintamatilanteeseen, arvioivat CSET-tutkimuslaitoksen tutkijat Margarita Konaev ja Owen Daniels Foreign Affairs -lehdessä.

He huomauttavat Ukrainan kesäkuussa alkaneen vastahyökkäyksen edenneen odotettua hitaammin. Joukot ovat joutuneet ylittämään laajoja miinakenttiä ja läpäisemään useita peräkkäisiä Venäjän puolustuslinjoja.

Tutkijoiden mukaan Venäjän asevoimat on kohentanut taktiikoitaan ja onnistunut suojaamaan aiempaa paremmin komentoketjujaan. Puolentoista vuoden taisteluiden jälkeen joukot ovat kuitenkin väsyneitä ja kuluneita.

– Asevoimien johdossa olevat puolustusministeri Sergei Shoigu ja kenraali Valeri Gerasimov joko pakoilevat vastuutaan tai keskittyvät siihen, etteivät huonot uutiset kantaudu presidentti Vladimir Putinin korviin, Margarita Konaev ja Owen Daniels toteavat.

Ainakin puolet tai jopa kaksi kolmasosaa taisteluvalmiista panssarivaunuista on menetetty, mikä on pakottanut Kremlin kaivamaan vanhaa kalustoa neuvostoaikaisista varastoista. Tutkijat huomauttavat, että valtava määrä panssariajoneuvoja, tykkejä ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä on joutunut Ukrainalle sotasaaliiksi, tuhoutunut tai vaurioitunut.

– Osa kalustosta on niin surkeassa kunnossa, että se tuskin toimii. Hypersonisten ohjusten ja täsmäaseiden kaltaisia kalliita ja edistyneitä aseita käytetään siviili-infrastruktuuria vastaan, eikä niitä ole helppo valmistaa lisää pakotteiden vuoksi, Daniels ja Konaev sanovat.

Suurin osa jäljellä olevista venäläisjoukoista on puutteellisesti koulutettu. Ne kärsivät heikosta taistelutahdosta, minkä vuoksi sotilaat joudutaan välillä pakottamaan etulinjan taisteluihin.

– Osa heistä on päässyt juuri vankilasta, ja osa taistelee huumattuna. Edemenneen Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin epäonnistuneen kapinan jälkeen monet analyytikot ovat arvioineet, että Venäjän asevoimilla on edessään laajamittainen rintamakarkuruus, kapinat ja jopa katastrofaalinen romahdus, tutkijat sanovat.