Arvio Venäjän asevoimien johdosta: Epäonnistuminen avaa tien Ukrainalle

Venäjän presidentti Vladimir Putin nosti tammikuussa yleisesikuntapäällikön, kenraali Valeri Gerasimovin Ukrainan sotilasoperaation johtoon.

Asiantuntijoiden mukaan Putin oli luultavasti menettänyt kärsivällisyytensä aiempaan Ukraina-joukkojen komentajaan eli kenraali Sergei Surovikiniin. Puolustustaistelua painottanut Surovikin sai vedettyä venäläisjoukot hallitusti pois Dnepr-joen länsipuolelta, mutta Hersonin kaupungin menetys oli Kremlille suuri poliittinen tappio.

Länsimaiset sotilasasiantuntijat arvioivat Valeri Gerasimovin epäonnistuneen sekä raskaita tappioita aiheuttaneen talvihyökkäyksen toteutuksessa että varsinaisessa työssään yleisesikuntapäällikkönä.

Kenraalimajuri evp., sotatutkija Mick Ryan sanoo Gerasimovin toimineen tehottomasti tai epäpätevästi Ukrainan sodan alusta lähtien. Hänen laatimassaan suunnitelmassa ei varauduttu ukrainalaisten vahvaan vastarintaan. Koko operaation oletettiin kestävän alle kymmenen päivää.

Valeri Gerasimovin johdolla toteutettu osittainen liikekannallepano sujui sekasortoisissa merkeissä viime syksynä, vaikka prosessia saatiinkin kohennettua ajan kuluessa. Gerasimovin ja puolustusministeri Sergei Shoigun johdolla ajettu asevoimien uudistusohjelma vaikuttaa myös jääneen puolitiehen.

Vuonna 2012 aloitetun hankkeen myötä Venäjän asevoimat menetti kykynsä Neuvostoliiton kaltaiseen laajaan mobilisointiin.

– Kuten Ukrainassa on nähty, eivät Gerasimovin uudistukset saaneet aikaan sellaista modernia, integroitunutta ja hyvin johdettua asevoimien rakennetta, jota menestys modernissa sodankäynnissä edellyttäisi, Mick Ryan tviittaa.

Heikosta suoriutumisesta huolimatta Vladimir Putin ei ole antanut potkuja Valeri Gerasimoville.

– Putin luultavasti pitää hänet toistaiseksi tehtävässään. Gerasimov on taitava Kremlin palatsipolitiikassa, minkä lisäksi hän on hyvin uskollinen Putinille, Ryan huomauttaa.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot arvioi jo tammikuussa, että Kreml oli päättänyt korvata pätevän Sergei Surovikinin epäpätevällä henkilöllä, joka on kuitenkin osoittanut vuosien varrella lojaliteettinsa.

Autoritaarisissa hallinnoissa pätevät sotilaat ovat usein vähemmän arvokkaita kuin uskolliset. Mick Ryan muistuttaa, että tämänkaltaiset hahmot usein joutuvat lopulta syntipukiksi epäonnistumisista.

Valeri Gerasimovin kyvyttömyys voi vaikuttaa Ukrainan odotetun keväthyökkäyksen onnistumismahdollisuuksiin lähikuukausien aikana. Venäläisjoukkojen on pian puolustettava massiivisen pitkää rintamalinjaa.

– Gerasimovin aloittamat tehottomat hyökkäykset ovat kuluttaneet miestappioiden ohella suuren määrän ammuksia ja kalustoa. Tämä heikentää Gerasimovin kykyä vastata Ukrainan tuleviin hyökkäyksiin, Ryan toteaa.

17/ Given this record of poor performance, one would think that Gerasimov’s days might be numbered. But the reality is Putin is likely to keep him in his position for the time being. Not only is Gerasimov adept at palace politics in the Kremlin, but he is very loyal to Putin. pic.twitter.com/32IKp9aNKk

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 9, 2023