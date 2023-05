Arvio vastahyökkäyksestä: Kriittinen hetki Ukrainan historiassa

Center for European Policy Analysis (CEPA) -ajatushautomon tutkija Chels Michta arvioi, että Ukrainan vastahyökkäys voi alkaa jo pian, kun sääolot ovat suotuisat. Joukot odottavat, että riittävän pitkä kuiva kausi poistaa mudan aiheuttaman uhan hyökkäyksen hidastumisesta.

Michtan mukaan vastahyökkäyksen merkitys on valtavan suuri sodan lopputuloksen kannalta. Osa Ukrainaa tukevista liittolaisista saattaisi kokea vastahyökkäyksen jumiutumisen tai Venäjän oman vastaiskun liian kovana palana.

Tätä lopputulemaa Michta ei kuitenkaan pidä lainkaan todennäköisenä. Sen sijaan hyökkäyksen vähintään jonkinasteinen onnistuminen on todennäköistä.

Jopa hyökkääjän joukkojen tekemistä taistelukyvyttömäksi hän pitää mahdollisena.

– Väittäisin, että ukrainalaiset ovat toistuvasti yllättäneet moraalinsa, poliittisen ja sotilaallisen terävyytensä sekä pelkän sisukkuutensa osalta, hän kirjoittaa.

– Tällaiset Ukrainan joukkojen aineettomat tekijät voivat jälleen kerran osoittaa, että kaikki laskelmat, joissa tarkastellaan pelkkää varusteiden ja joukkojen lukumäärää, ovat väärässä.

Ukrainan eteneminen on Michtan mukaan tärkeää niin joidenkin länsimaiden tuen jatkumisen kuin kansalaisten sisukkuudenkin kannalta. Nykyisen kaltaista kulutussotaa maa ei kestä loputtomiin.

– Ukrainan tulevan hyökkäyksen on siksi osoitettava, että Kiova voi määrätä venäläisille oman sotatapansa, jossa liikkuvuus ja taito korvaavat joukkojen lukumäärän.

Tutkija kirjoittaa, että Ukrainalla on kaikki edellytykset tehdä iskusta sodan mahdollisesti jopa ratkaiseva käännekohta, jonka avainasemassa ovat länsimaisen aseistuksen lisäksi aiemmin mainitut aineettomat tekijät.

– Ukraina lähestyy kriittistä hetkeä historiassaan. Maan kansan osoittamat kestävyys ja sisukkuus ovat olleet suorastaan inspiroivia, mutta nyt on vuorossa vaikea vaihe. Tulevat viikot ja kuukaudet koettelevat maan armeijaa sen äärirajoille. Samoin ne tekevät maan poliittiselle johdolle, joka tietää, kuinka korkeat panokset ovat, hän kirjoittaa.

– Ukraina todennäköisesti taistelee siitä huolimatta. Hyökkäys voi muuttaa sodan muotoa ja vaikuttaa paljon siihen, mitä länsi tekee seuraavaksi.

