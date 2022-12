Arvio uudesta hyökkäyksestä: Kuluneet joukot eivät pääsisi eteenpäin

Ukraina on arvioinut Venäjän asevoimien valmistautuvan parhaillaan laajaan hyökkäykseen, joka olisi määrä toteuttaa tammi–helmikuussa 2023.

Ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut sotilasjohdoltaan läpimurtoa, jotta joukot pääsisivät etenemään syvemmälle Ukrainaan.

ISW-ajatuspaja pitää Ukrainan arviota uskottavana, sillä taisteluiden on jo aiemmin ennakoitu kiihtyvän talvikuukausina mutaisen maaperän jäätyessä.

Venäjän kannalta uudet hyökkäykset olisi helpoin toteuttaa Harkovan ja Luhanskin välisellä alueella tai Donetskissa, jonne on jo sijoitettu suuri määrä sotilaita tukijoukkoineen.

Viime viikkoina raskasta sotilaskalustoa on siirretty miehitetyn Luhanskin takalinjasta lähemmäs rintamalinjaa. Venäjä on lisäksi siirtänyt alueelle huomattavan määrän liikekannallepanossa mobilisoituja sotilaita.

Venäläisjoukot ovat jo toteuttaneet useita paikallisia hyökkäyksiä, joilla on yritetty vallata aiemmin menetettyjä alueita Kreminnan kaupungin länsipuolella.

Etelämpänä tavoitteena on jatkaa marraskuussa aloitettua hyökkäystä Palvivkan ja Vulhedarin alueella vähäisestä etenemisestä huolimatta. Venäjä on siirtänyt joukkojensa tueksi Hersonin alueelta vetäytyneitä yksiköitä. Monet niistä ovat kuitenkin kärsineet mittavia tappioita aiemmissa taisteluissa.

ISW arvioi Venäjän asevoimilla olevan mahdollisuus toteuttaa lähikuukausina uusia hyökkäysoperaatioita. Joukkojen taistelukyky on silti heikentynyt, minkä seurauksena strategisesti tärkeiden kohteiden valtaamista pidetään erittäin epätodennäköisenä.

10/ Despite the potential for new offensive operations, ISW continues to assess that Russian combat capability remains degraded and that Russian troops are highly unlikely to be able to take strategically-significant territory in the coming months. https://t.co/MODHWuEBsX

— ISW (@TheStudyofWar) December 15, 2022