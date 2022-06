Arvio Ukrainan tappioista: Jopa puolet ajoneuvoista menetetty

Ukraina on menettänyt jopa puolet kalustostaan taisteluissa, kertoo ukrainalainen prikaatikenraali Volodymyr Karpenko National Defense Magazinen haastattelussa. Lehdelle kenraali ja Ukrainan apulaispuolustusministeri Denys Sharapov korostavat lännestä saatavan aseavun merkitystä Ukrainalle.

– Nyt tilanne on se, että olemme menettäneet kalustosta arviolta 30-40 prosenttia, joskus 50 prosenttia taistelussa. Joten olemme menettäneet noin 50 prosenttia, Karpenko sanoo.

– Olemme menettäneet noin 1300 rynnäkköpanssarivaunua, 400 tankkia ja 700 tykkijärjestelmää, hän luettelee.

Arvio perustuu rintamalinjan pituuteen ja konfliktin luonteeseen, kenraali sanoo.

Yhdysvaltalaisen Rand Corporation-ajatushautomon tutkija Samuel Charap kuvailee lukua tarkimmiksi Ukrainan tappioita koskeviksi sodan aikana.

Haastattelussa kenraali kuvailee sodan tämänhetkistä luonnetta. Tykistö on noussut avainasemaan, ja osapuolet taistelevat lyhyiden kantamien päästä toisistaan. Tämä vaatii myös paljon kuolonuhreja, Karpenko toteaa.

Apulaispuolustusministeri Shaparovin mukaan Venäjä ei ole uhka pelkästään Ukrainalle.

– Siksi haluaisimme ottaa tämän tilaisuuden ja kiinnittää huomio jälleen siihen, ettei tätä sotaa käydä vain Ukrainassa, vaan se vaikuttaa koko maailmaan.

– Etäisyys Kiovan ja Pariisin välillä on yhtä pitkä kuin rintamalinjamme, 2500 kilometriä. Siksi yhteisen tavoitteemme on oltava Venäjän etenemisen pysäyttäminen tässä sodassa.

So, we have lost approximately 50 percent. … Approximately 1,300 infantry fighting vehicles have been lost, 400 tanks, 700 artillery systems.” The most detailed numbers I’ve seen on Ukrainian losses.

