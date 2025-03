Arvio tekoälystä HS:ssa: Suuri osa julkishallinnosta voitaisiin automatisoida

Ihmisen taidot ylittävä yleinen tekoäly tullaan saavuttamaan vuoteen 2027 mennessä, ennustaa tekoäly-yrittäjä Mikko Alasaarela Helsingin Sanomissa. Tekoäly on jo nyt tarpeeksi kehittynyttä korvaamaan suuren osan julkishallinnosta, hän sanoo.

Mikko Alasaarela on perustanut useita teknologiayrityksiä ja vaikuttanut tekoälyä tutkivissa kansainvälisissä ryhmissä. Pitkän linjan tekoälyasiantuntija Alasaarela on aikaisemmin suhtautunut epäilevästi yleisen tekoälyn nopeaan läpimurtoon, mutta kertoo tarkistaneensa kantansa viime aikojen kehityksen myötä. AGI, eli yleinen tekoäly, on todellisuutta aivan lähivuosina, hän uskoo.

– Pidän todennäköisenä, että AGI saavutetaan ensi vuonna. Onko se tietoinen ja onko se ajatteleva taho niin kuin me olemme, niin todennäköisesti ei. Sillä on vain paremmat kyvyt kuin ihmisillä, kyky rakentaa tekoälyagentteja, jotka voivat tehdä kaikki duunit meitä paremmin, Alasaarela sanoo lehdelle.

Yleisen tekoälyn vaikutukset ihmiskunnalle ovat yhä hämärän peitossa, asiantuntija huomauttaa. Tekoälyn suuri läpimurto voi johtaa yhteiskunnallisiin muutoksiin ja työpaikkojen menetykseen, mutta hurjimmissa skenaarioissa jopa tieteiskirjallisuudesta tuttuihin kysymyksenasetteluihin. Ihmiset suhtautuvat älykkäiksi olettamiinsa eläimiin, kuten koiriin, inhimillisemmin, mutta tekoälyn lopullinen suhtautuminen ihmislajiin on yhä auki, Alasaarela toteaa.

– Kuinka nopeasti olemme tekoälyn näkökulmasta koiria ja kuinka nopeasti hyttysiä, hän pohtii.

Tekoälyn nopea kehitys on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua teknologian mahdollisuuksista ja uhkakuvista. Verkkouutisten tammikuussa haastattelema tulevaisuustutkija Elina Hiltunen piti tekoälyn todennäköisimpinä riskinä sitä, että ihmiset alkavat luottaa tekoälyyn ja sen tuottamaan sisältöön liikaa. Tämä altistaa ihmiset ja yhteisöt väärille päätöksille, hän varoitti.

