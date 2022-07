Arvio taloudesta: Helsingin pörssissä tulokset nousevat

Kotimainen osavuosikatsaus on yllättänyt monet myönteisesti. Näin siitä huolimatta, että maailmassa on enemmän osakemarkkinoillekin heijastuvia epävarmuuksia kuin aiemmin.

Mikä osavuosikatsauksessa on yllättänyt sinut Nordean pääanalyytikko Antti Saari?

– Olemme osanneet odottaa, että tuloskaudesta tulee edelleen hyvä. Vaikka erilaisia uhkakuvia on maalailtu, niin niiden ei pitäisi vielä näkyä tulospotissa kokonaisuutena. Yhtiöiden väliset erot tulevat kuitenkin vielä kasvamaan. Helsingin pörssissä tulokset tulevat nousemaan vielä vuoden takaiseen verrattuna, Saari sanoo Verkkouutisille.

Saaren mukaan hyvien tulosten takana on energian hinnan nousu ja sen myötä energia-ala on vetänyt hyvin. Tämän lisäksi hyvää tulosta tulee teollisuuden ja metsäteollisuuden puolelta. Toistaiseksi tuloksissa on nähty vain energian hinnannousun mukanaan tuomia hyviä vaikutuksia.

Yhtiötason luvuista isoja riskejä on vain niillä yhtiöillä, joilla on merkittäviä Kiinaan tai Venäjälle kohdistuvia sidoksia. Suuret epävarmuudet eivät näy vielä tämän neljänneksen tuloksissa, mutta tilanne saattaa muuttua.

– Mielenkiintoinen kysymys on se, mitä tapahtuu tämän vuoden loppupuolella ja ensi vuoden alussa, jos isoimmat Euroopan talouteen liittyvät riskit alkavat toteutua, Saari sanoo.

Euroopan Keskuspankki oli nostamassa ohjauskorkoaan, mutta samaan aikaan Italian pääministeri Mario Draghi ilmoitti erostaan. Tämä yhdessä muiden epävarmuuksien kanssa, joita aiheuttavat erityisesti Euroopan energiatilanne, ovat omiaan lisäämään epävarmuutta markkinoilla.

– Sitä on hieman avattu jo, että Etelä-Euroopan korkoja ei päästetä ihan leviämään. Kokonaisuus on hankala. Samaan aikaan korkoja pitäisi hieman nostaa ja samalla pitäisi pystyä varmistamaan, että korkojen nosto ei välity hirveän epätasaisesti. Inflaation näkökulmasta Etelä-Euroopassakin korkojen pitää nousta, mutta pitkällä aikavälillä kovin korkeat korot voivat olla ongelmakin taloudelle, Saari sanoo.

Ihmisten elämässä ja taloudessa on enemmän epävarmuuksia kuin aikoihin. Kaikkien meidän kykyämme kestää epävarmuuksia on mitattu viime aikoina varsin paljon. Miten tämä tulevat näkymään taloudessa ja osakemarkkinoilla?

– Maltillinen talouskasvu jatkossakin on mahdollista. Epävarmuudet eivät ole näkyneet vielä lainkaan yritysten tuloksissa. Mielenkiintoista onkin nähdä, että alkaako se näkyä vuoden loppupuolella enemmän. Sillä tiedolla, mikä nyt on, on todennäköisintä, että myönteinen kehitys jatkuu, Saari sanoo.

Ääripäät osakemarkkinoilla kuitenkin kasvavat. Toiset yritykset pärjäävät nykyisessä tilanteessa paremmin ja toiset huonommin. Saaren mukaan epävarmuus on kuitenkin osakemarkkinoilla kasvanut ja se tarkoittaa osakkeen kurssien voimakkaitakin heilahteluja.

Saaren mukaan sijoittajan kannattaa reagoida osakemarkkinoiden tilanteeseen hajauttamalla sijoituksiaan. Tämä lieventää myös sijoitusten riskiä kurssiheilahteluille, kun yksittäisen yhtiön kompurointi ei vaikuta koko sijoitussalkkuun. Hänen mukaansa pikavoittojen hakeminen ei tässä tilanteessa ole järkevää, kun osakemarkkinoidenkin yllä lepää suuria epävarmuuksia.

Lyhyen tähtäimen kulmasta tarkasteltuna suurin epävarmuus liittyy Keski-Euroopan energiamarkkinoihin, jotka heijastuivat paitsi jokaiseen suomalaiseen myös kotimaisiin osakemarkkinoihin. Jos Venäjä sulkee kaasuhanansa, niin se vaikuttaa myös suomalaiseen teollisuuteen, vaikka ei suoraan kotimaiseen energian saantiin suoraan vaikuttaisikaan.

Saari ei kuitenkaan usko pahimpien riskien toteutumiseen.

– Tämä on tosi kyyninen tapa ajatella, mutta pitää muistaa, että Venäjäkin tarvitsee rahaa. Jos he sulkevat kaasuhanat Euroopasta, niin samalla heiltä loppuvat kaasutulot.

Suomalaisten salkuissa on yleensä hyvin kotimaisia osakkeita. Tästä syystä Saari suositteleekin, että sijoittajan kannattaa suunnata katseensa kauemmas.

Tähän lukuun, kun lisätään Euroopan yllä lepäävät suuret epävarmuudet, niin Saari ei suosittele sijoittamista Eurooppaan. Saari neuvoo sijoittajien suuntavan katseensa Atlantin toiselle puolelle. Yhdysvalloissa toimialoista kannattavimmat näkymät ovat teknologiateollisuudessa ja terveydenhuollossa.

– Vakaus on aina hieman perspektiivistä kiinni. Sijoittaisin tällä hetkellä rahastoihin, jotka sijoittavat useampiin kymmeniin tai jopa satoihin yhtiöihin. Vakautta hakisin sijoittamalla ison meren taakse.

Saaren mukaan epävarmoina aikoina sijoittajan kannattaa seurata johdon kommentteja yhtiön tulevaisuudesta sekä konepajojen tilauskertymien kehittymistä. Niistä saa erinomaisen ja ajantasaisen ikkunan seurata kysyntätilanteen kehittymistä.

– Alkuvuoden kovan kurssilaskun jälkeen nyt voi olla hyvä hetki ennemmin ostaa hieman aiempaa isommilla summilla osakkeita, kunhan oma talous sen kestää ja sijoitushorisontti on riittävän pitkä. Tietysti on hyvä pitää mielessä se, että lyhyen tähtäimen riskit ovat nyt koholla. Yleensä kohonneet riskit ja parantuneet tuottomahdollisuudet kulkevat käsi kädessä.