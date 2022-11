Venäjän joukot kärsivät juopottelusta ja heikosta huollosta

Ukrainan joukot ovat jatkaneet vastahyökkäyksiään suurella osalla rintamalinjasta, jonka kokonaispituus on noin 970 kilometriä. Noin 55 prosenttia Venäjän helmikuun jälkeen miehittämästä maa-alasta on vapautettu.

Venäjä on kaivautunut viime viikkojen aikana puolustusasemiin ja passittanut rintamalle tuhansia pikakoulutettuja reserviläisiä. Venäläisjoukot ovat olleet hyökkäyskannalla lähinnä Donetskin alueella, jossa kiivaimmat taistelut on käyty Bahmutin kaupungin ympäristössä.

New York Times -lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan talvikausi voi suosia Venäjää viimeaikaisista vetäytymisistä huolimatta. Etelässä Dnepr-joki vaikeuttaa Ukrainan etenemistä kohti Krimin niemimaata.

Rintamalinja on lyhentynyt vastahyökkäysten seurauksena, joten jäljelle jääneille miehitetyille alueille riittää enemmän venäläissotilaita. Mahdolliseen vastahyökkäykseen on varauduttu esimerkiksi Zaporizzjan alueella kaivamalla useita peräkkäisiä taisteluhautalinjoja. Luhanskin alueella taistelut ovat keskittyneet metsämaastoon Svatoven ja Kreminnan kaupunkien lähialueella.

Kremlin kannalta haasteena on, että Venäjän asevoimien taistelukyky on merkittävästi heikentynyt kevään jälkeen. Kalustotappioiden lisäksi sotilaiden taistelutahto on arvioitu vähäiseksi.

CSIS-ajatuspajan asiantuntija Seth Jonesin mukaan Venäjän maavoimien yksiköt ovat kärsineet lisäksi eri asehaarojen välisestä heikosta koordinaatiosta, puutteellisesta koulutuksesta, huoltovaikeuksista, korruptiosta ja jopa juopottelusta.

Ukrainan eteneminen Hersonin alueella on tuonut Venäjän eteläiset huoltoyhteydet tykistön ja täsmärakettien kantaman sisään. Venäjän sotilasjohto on asettanut toiveensa siihen, että rintamalinja saadaan vakautettua heikentyvien sääolosuhteiden myötä.

Kuluneiden yksiköiden tueksi on lähetetty uusia sotilaita, jotka ovat olleet etulinjassa raskaista tappioista huolimatta.

Puolustusasemia on vahvistettu myös miehitetyssä Melitopolissa, jota on pidetty Ukrainan mahdollisena kohteena etelässä. Kaupunki on eteläisten maanteiden ja rautatieyhteyksien solmukohdassa. Asiantuntijat ovat huomauttaneet, että sen valtaaminen pilkkoisi Venäjän joukot kahteen osaan.