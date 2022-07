Arvio rintamalta: Venäjän taktiikassa uusi piirre

Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan kompuroi pahasti sodan alkukuukausina, näyttäisi hyökkääjä nyt löytäneen asiantuntijoiden mukaan toimivampia taktiikoita.

Sodan alussa yritetyt nopeat ja syvälle Ukrainaan yltäneet hyökkäykset eivät tuottaneet haluttua tulosta. Eliittijoukkojen käytön sijaan Venäjä näyttäisi nyt tyytyvän silkkaan ylivoimaan niin tykistötulessa kuin joukkojen määrässä.

Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksiy Danilov sanoo Venäjän kasaavan erittäin suurta tykistön ja panssarivoimien keskittymää jokaiselle neliökilometrille maan itäosissa.

– Tämä antaa heille etulyöntiaseman, Oleksiy Danilovsanoo Wall Street Journalin haastattelussa.

Ukrainan joukot ovat yrittäneet hidastaa Venäjän etenemistä, kunnes länsimaiset aseet saapuvat eturintamaan. Tämän jälkeen toiveena on vastahyökkäysten aloittaminen.

Puolustajat ovat viime päivinä tehneet onnistuneita iskuja Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden toimittamien pitkän kantaman raketinheitinten avulla. Oleksiy Danilovin mukaan esimerkiksi yhdysvaltalaiset Himars-raketinheittimet ovat olleet erittäin tehokkaita.

– He (venäläiset) ovat hyvin huolissaan, Danilov sanoo.

Länsimaiden on kuitenkin varauduttava toimittamaan aseapua vielä pitkään, sillä konfliktin pitkittymistä on pidetty yhä todennäköisempänä. Ukraina on menettänyt sodan aikana suuren osan neuvostoaikaisesta kalustostaan, joten tuleva sotamenestys on kiinni ulkovaltojen tuesta.

Oleksiy Danilovin mukaan yhdeksän Yhdysvaltojen toimittamaa Himars-raketinheitintä on tällä hetkellä rintamakäytössä. Myös Puolan lähettämät Krab-panssarihaupitsit, saksalaiset Panzerhaubitze 2000 -aseet ja ranskalaiset CAESAR-haupitsit ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

– Venäläiset ovat puolustuskyvyttömiä niitä vastaan. He ovat hyvin huolissaan, Danilov sanoo viitaten erityisesti Himarsien pitkään kantamaan.