Arvio Ranskasta: Uhkan kiistäminen johti tähän katastrofiin

Vladimir Putinin raakalaismainen hallinto ei nimekkään ranskalaistutkijan ja -journalistin Laure Mandevillen mukaan peittele sitä, että hyökkäämällä Ukrainaan Venäjä pyrkii tuhoamaan Euroopan ja sen vapauteen perustuvan arvojärjestelmän.

Merkittävän uhan laillista yhteiskuntajärjestystä kohtaan muodostaa hänen mukaansa myös radikaaliryhmittymien liikehdintä, josta Ranskan levottomuudet ovat tuore esimerkki.

– Päällisin puolin näiden kahden uhan välillä ei ole yhteyttä. Maanosamme itäosassa Vladimir Putin on sytyttänyt Ukrainan tuleen tuhotakseen ja alistaakseen sen. Meillä mellakoitsijat hyökkäävät instituutioitamme, kaupungintalojamme, poliisiasemiamme, pienyrityksiämme, toimittajiimme, pormestarin vaimoa ja hänen kahta lastansa vastaan, Mandeville toteaa ranskalaislehti Le Figarossa.

– Tähän saakka poliittiset puolueet ja älymystöeliitti ovat tehneet kaikkensa käsitelläkseen näitä kahta kriisiä erillisissä siiloissa. Toiset halusivat nähdä vain Venäjän uhan, kun toiset taas kiinnittivät huomionsa vain maahanmuutto- ja integraatiokriisiin jopa siinä mitassa, että suhtautuivat Putiniin liittolaisena ja esikuvana. Tosiasiassa nämä molemmat eksistentiaaliset haasteet liittyvät kuitenkin läheisesti toisiinsa, Mandeville sanoo.

– Molemmissa tapauksissa Euroopalla on vastassaan uusia barbaareja, jotka vihaavat sivilisaatiotamme ja ovat valmiita polkemaan maahan kaikki periaatteet ja palomuurit yliotteen saavuttamiseksi. Kummassakin tapauksessa vaakalaudalla on demokraattisten kansakuntiemme kyky itsepuolustukseen. Tämän uhan pitkäaikainen ja sitkeä kiistäminen on johtanut tähän katastrofiin.

Tarvitaan myös taistelutahtoa

Mandeville nostaa esiin Ukrainan Pariisin-suurlähettilään Oleksandr Sherban äskettäisen puheenvuoron, jossa tämä kommentoi useissa ranskalaiskaupungeissa jatkuneita levottomuuksia.

– Kun näin Twitter-tililläni kuvia mellakoitsijoista, jotka vandalisoivat holokaustin muistomerkkiä Pariisissa ja repivät Ranskan lipun, pohdin itsekseni, mihin nämä ihmiset uskovat. Mitä he rakastavat? Sitten näin videon, jossa kaksivuotias ukrainalaispoika lauloi ja katsoi rakastavasti Ukrainan lippua. Ehkä Eurooppa on kaikessa suuruudessaan ja menestyksessään menettänyt jotain? Kenties Ukrainan epätoivo ja taistelu olemassaolostaan voivat auttaa sitä löytämään uudelleen missionsa ja muistamaan, että demokratia on katoavainen asia, jonka puolesta meidän on taisteltava, Sherba oli todennut turvallisuuspolitiikkaa käsitelleessä Tocqueville-konferenssissa.

Sherban keskeinen viesti oli se, että länsimaisen sivilisaation säilyminen ei edellytä yksinomaan rakkautta isänmaata ja demokratiaa kohtaan, vaan mutta myös taistelutahtoa.