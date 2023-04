Näin Ukraina voisi vapauttaa Krimin

Nimekäs Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti arvioi brittiläisessä The Spectator-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, että Kiovan taktiikkana Krimin suhteen on todennäköisesti tehdä niemimaan säilyttäminen Venäjälle mahdottomaksi.

Galeotti toteaa tämän olevan todennäköisin vaihtoehto siitä huolimatta, että niemimaan sotilaallinen valloitus esiintyy ukrainalaisten puheissa aika-ajoin. Hän vertaa sitä Hersonin kaupungin vapauttamiseen.

– Aluksi Ukraina yritti rintamahyökkäystä, joka osoittautui veriseksi epäonnistumiseksi, ennen kuin asettui pommittamaan Venäjän asemia kaupungissa ja vielä tehokkaammin huoltolinjoja, joista ne riippuivat, Galeotti kertaa.

– Venäjän kenraalit ymmärsivät, ettei heillä ollut todellista vaihtoehtoa, ja viikkojen ellei kuukausien lobbauksen jälkeen vastahakoinen Vladimir Putin lopulta saatiin suostuteltua hyväksymään vetäytyminen.

Professorin arvion mukaan suora maahyökkäys Krimille olisi hankala, sillä Kremlin joukkojen puolustuslinjat ovat vahvoja ja kapeat kulkureitit niemimaalle hyvin miinoitettuja.

Suoran valtauksen yritys voisi myös saada Putinin panikoimaan ja sitä kautta eskaloimaan sotaa enemmän. Eskalaatio ei välttämättä olisi ydinaseen käyttäminen, vaan esimerkiksi Venäjän täysi liikekannallepano tai laajamittaiset iskut lännen huoltolinjoihin.

– Vaikka on kuitenkin edelleen mahdollista, että tämä on harhaa, näyttää todennäköiseltä, että ukrainalaiset iskevät aikanaan Melitopoliin. Se on tärkeä solmukohta niin sanotulla ”maasillalla”, joka yhdistää Krimin Venäjän omaan alueeseen, Galeotti arvioi.

– Jos he pystyvät katkaisemaan nämä tärkeät tie- ja rautatieyhteydet, niemen vahvistaminen ja huolto riippuisi Krimin sillasta, joka on jo kerran katkaistu, sekä haavoittuvaisista meri- ja lentoreiteistä. Kiova toivoo, että tämä tekisi Krimistä toisen Khersonin.