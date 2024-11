Arvio lännen tuesta Ukrainalle: Liian vähän, liian myöhään

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden antoi pitkän viivyttelyn jälkeen Ukrainalle luvan käyttää pitkän kantaman ohjuksia Venäjän maaperälle kohdistuvissa iskuissa.

Kansanedustajat Niina Malm (sd.), Oras Tynkkynen (vihr.) ja Aleksi Jäntti (kok.) keskustelivat Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa asiasta.

Aleksi Jäntin mukaan ohjuspäätös olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Hän lisää, että lännen tuen kanssa on ylipäätään viivytelty jatkuvasti.

– Sitähän on tullut kohtuullisen paljon, mutta se on tullut tipoittain ja aina liian myöhään. Tämäkin tuli ihan viimeisellä hetkellä. Tässä on pelkuruus kätketty varovaisuuden kaapuun, hän toteaa.

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin toimintaa voi Jäntin mukaan rajoittaa ainoastaan kovalla ja oikeasuhtaisella voimalla. Nyt eskalaatiota on hänen mukaansa pelätty turhaan lännessä.

– Jos olisimme antaneet alusta asti maksimaalisen tuen Ukrainalle, tämä konflikti olisi saattanut olla tässä mittakaavassa jo ohi hyvin aikaisessa vaiheessa, hän jatkaa.

Oras Tynkkynen on samaa mieltä Jäntin kanssa Ukrainan tuesta.

– Liian vähän, liian myöhään, hän kiteyttää.

– Länsi on auttanut Ukrainaan nyt sen yli tuhannen päivän ajan juuri sen verran, että Ukrainan nenä on pysynyt veden pinnan yläpuolella. Missään vaiheessa Ukrainaa ei ole tuettu tavalla, jossa olisi ollut realistisia mahdollisuuksia Ukrainalle voittaa. Siitä me tulemme myös lännessä maksamaan kovaa hintaa.

Tynkkysen mukaan yhä on länsimaita, jotka erilaisilla rajoituksillaan heikentävät Ukrainan mahdollisuutta puolustautua hyökkääjää vastaan. Esimerkiksi Saksa ei ole antanut lupaa käyttää pitkän kantaman ohjuksia Venäjän maaperällä.

– Nyt pitäisi päästä eroon näistä kaikista voimassa olevista rajoitteista. Suomihan on tehnyt hyvin selväksi, että Suomen antamaa aseellista tukea saa käyttää myös hyökkääjän maaperällä, Tynkkynen sanoo.

Jäntti toivoo, että Yhdysvaltain ohjuspäätös rohkaisee Saksaa.

– Ehkä tämä on merkki Saksalle, että siellä urheus hieman lisääntyisi.

Venäjä on reagoinut voimakkaasti Yhdysvaltain päätökseen. Kreml on muuttanut esimerkiksi ydinasedoktriiniaan ja syyttänyt länttä sodan eskaloimisesta.

Tynkkysen mukaan Putinin ja Kremlin puheita ei pidä ottaa kovin vakavasti.

– Venäjä on uhannut kolmannella maailmansodalla koko tämän sodan ajan, hän muistuttaa.

Venäjä on hänen mukaansa itse eskaloinut koko ajan.

– Venäjä on aloittanut laittoman hyökkäyssodan, ja nyt Venäjä sotii tavalla, jossa mukana on iranilaisia drooneja ja pohjoiskorealaisia joukkoja Ukrainan maaperällä. On ihan selvää, että kuka tässä eskaloi, Tynkkynen toteaa.

– Kun Putin puhuu, voi olla hyvin varma siitä, että yksikään sana ei pidä paikkaansa. Sen takia hänen puheitaan pitää lukea hyvin tiukan seulan läpi.

