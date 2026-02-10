Arvio Kremlin uhkasta: Itämeri on etulinjassa

Kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Limnell nostaa esiin havaintoja Münichin turvallisuusraportista, joka julkaistaan vuosittain ennen helmikuussa pidettävää turvallisuuskonferenssia.

Julkaisun ydinviesti on, että maailma siirtyy aikaan, jossa sääntöjä, liittosuhteita ja luottamusta murennetaan tietoisesti. Kansanedustajan mukaan tällä on vaikutusta myös Suomen turvallisuudelle ja ulkopolitiikalle.

– Pelote ei saa olla yhden kortin varassa. NATO ja Yhdysvallat ovat Suomelle tärkeitä, mutta raportti korostaa poliittisen ennustamattomuuden kasvua. Suomen turvallisuus nojaa jatkossa kykyyn toimia myös silloin, kun liittolaisten huomio, tahto tai prioriteetit ovat muualla, Jarmo Limnell kirjoittaa X:ssä.

Raportin mukaan lyhyt kriisi ei ole oletus, eli epävarmuus voi jatkua pitkään. Suomelle tämä tarkoittaa huoltovarmuutta, varastoja, logistiikkaa, ammus- ja tuotantokykyä sekä isäntämaatukea.

– Turvallisuus edellyttää pitkäjäisyyttä, mitä kestämme kuukausien ja vuosien aikana, Limnell toteaa.

Hän huomauttaa rakenteellisen Venäjä-uhkan jatkuvan pitkään. Itämeri ja pohjoinen eivät ole sivunäyttämöitä vaan NATO:n etulinjaa.

– Suomen turvallisuus rakentuu yhä enemmän yhteiseen suunnitteluun, harjoituksiin, tilannekuvaan ja hybridivaikuttamisen torjuntaan – nämä ovat pitkään pysyvää arkea, kansanedustaja sanoo.

Demokratian ja luottamuksen kestävyys on Limnellin mukaan turvallisuuskysymys. Raportti yhdistää sisäisen polarisaation ja informaatiovaikuttamisen ulkoisiin uhkiin. Suomen vahvuutena voi pitää korkeaa luottamusta.

Myös geotalous kovenee, joten riippuvuudet energiassa, datassa, teknologiassa ja logistiikassa muuttuvat painostuksen välineiksi.

– Raportin viesti Suomelle on selvä: ulko- ja turvallisuuspolitiikan liikkumatila säilyy vain, jos kriittiset riippuvuudet tunnistetaan ja niitä vähennetään, Jarno Limnell sanoo.

