Arvio Kremlin sisäpiiristä: Vladimir Putin ei peräänny

Ukrainan tukijamaat ovat viime viikkoina kiistelleet taistelupanssarivaunujen toimittamisesta puolustajille.

Sotilaallista tukea on lisätty vähitellen viime vuoden alusta lähtien. Esimerkiksi amerikkalaisten HIMARS-täsmäraketinheitinten toimittamista pidettiin aluksi mahdottomana, mutta ne saapuivat vahvistamaan Ukrainan asevoimia alkukesästä.

Toronton yliopiston apulaisprofessori Olga Chyzh uskoo länsimaiden valinneen alkuhämmennyksen jälkeen tietoisen strategian ”inkrementaalisesta eskalaatiosta”. Tuen laajentaminen panssarintorjunta-aseista tykistöön ja Patriot-ohjuksista panssarivaunuihin on tarkoitettu viestiksi, joka kohottaa panoksia ja kertoo oman pokerikäden vahvuudesta.

Strategian tavoitteena on vaikuttaa Kremlin arvioon omasta sotamenestyksestään.

– Yhdysvallat on liittolaisineen ylittänyt yhä uusia Venäjän asettamia ”punaisia viivoja” ja lähettänyt viestin siitä, että Ukrainaa tuetaan sen tarvitsemalla tavalla Venäjän hyökkäyksen torjumiseksi. Ideana on, että jos Venäjä ei uskoisi saavuttavansa sotilaallisia tavoitteitaan, niin paras vaihtoehto sen kannalta olisi vetäytyä eikä jatkaa tappiollista sotaa, Olga Chyzh kirjoittaa Guardian-lehden mielipidekirjoituksessaan.

Haasteena on, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin valta-aseman perusta on hyvin erilainen kuin demokraattisten valtioiden johtajilla. Putinin jatko on kiinni pienen eliittiryhmän tuesta, jonka teollisuudessa ja valtionhallinnossa toimivat jäsenet ovat itse riippuvaisia Putinista.

– Vaikka eliitti ajoittain ottaa yhteen lisätäkseen omaa vaikutusvaltaansa, niin heidän omat voimavaransa pohjautuvat Putinin suosioon. He eivät pysty vastustamaan hänen politiikkaansa, koska molempien tahojen selviäminen on suorassa yhteydessä, apulaisprofessori sanoo.

Vladimir Putin pystyy pelaamaan aikaa ja odottamaan siinä toivossa, että Ukrainan tukijamaiden johdossa tapahtuisi muutoksia demokraattisten vaalien myötä. Kreml uskoo, että pienikin särö länsimaiden rintamassa voisi johtaa voimatasapainon kääntymiseen Venäjän asevoimien eduksi.

Vladimir Putinin sisäpiiri koostuu pääasiassa sotilas- ja tiedustelutaustaisista hahmoista, jotka kannattavat Neuvostoliiton vanhojen alueiden palauttamista siihen liittyvistä kustannuksista huolimatta.

– Vallan nykyinen keskittyminen Venäjän konservatiivisessa eliitissä viittaa siihen, että Kremlin imperialistinen ulkopolitiikka tulee jatkumaan kauan Putinin jälkeen, Olga Chyzh varoittaa.

