Arvio keväthyökkäyksestä: Aloite siirtyy pian Ukrainalle

Ukrainan asevoimien arvioidaan valmistautuvan parhaillaan uuteen vastahyökkäykseen tai vastahyökkäyksien sarjaan, joiden tavoitteena olisi vapauttaa mahdollisimman suuri osa Venäjän miehittämistä alueista.

Venäjän joukot ovat kärsineet viime kuukausien aikana mittavia tappioita erityisesti Bahmutin ja Vuhledarin luona tehdyissä rynnäköissä. Tämän toivotaan avaavan Ukrainalle mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti vedonnut asetoimitusten lisäämiseksi, jotta maan asevoimien iskukykyä voitaisiin kohentaa.

University of Texas-Arlingtonin apulaisprofessori ja Atlantic Council -ajatuspajan vanhempi tutkija Brian Whitmore arvioi, että sodassa voi tapahtua pian ratkaiseva käänne. Ukrainan on arveltu iskevän mahdollisesti etelässä kohti Melitopolia ja Asovanmerta, jolloin tavoitteena olisi venäläisjoukkojen jakaminen kahteen osaan.

Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuusneuvostossa toiminut everstiluutnantti evp. Alexander Vindman sanoo Venäjän talvihyökkäyksen olevan nyt selvästi hiipumassa. Hänen mukaansa venäläisjoukkojen taistelukyky on aiempaa vähäisempi mahdollisista reserveistä huolimatta.

– Heidän on arvioitu olevan vain viikkojen päässä kulminaatiopisteestä, minkä jälkeen Venäjä siirtyisi puolustuskannalle. Ukrainalaiset voivat tällöin ottaa aloitteen ja valita haluamansa paikka vastahyökkäykselleen, Vindman toteaa Powervertical-podcastissa.

Hänen mukaansa Venäjän rintamalinjassa voi löytyä heikkouksia useissa eri kohdissa. Todennäköisintä lienee se, että Ukraina pyrkii iskemään etelässä Melitopolin ja Mariupolin välisellä alueella. Melitopol on strategisesti tärkeä sen kautta kulkevien maantie- ja rautatieyhteyksien vuoksi.

– Jos ukrainalaiset pääsisivät Mariupoliin asti, tarkoittaisi se luultavasti käännekohtaa sodassa. He pystyisivät jakamaan Venäjän joukot kahteen osaan ja saavuttamaan strategisen tavoitteen, joka voisi mahdollisesti romauttaa venäläisjoukkojen vastarinnan, Alexander Vindman toteaa.

Keväthyökkäyksen onnistumisesta ei ole takeita, ja taisteluiden lopputulos voi olla pienestä kiinni. Vindmanin mukaan epäonnistuminen tarkoittaisi sotatoimien venymistä uudella yhdeksän kuukauden syklillä ensi vuoteen asti.

– Olen huolissani tähän mahdollisuuteen liittyvistä riskeistä, everstiluutnantti evp. sanoo.

