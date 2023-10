Arvio Gazan räjähdyksestä: Ei mitään jälkiä ilmaiskusta

Israelin asevoimat on kiistänyt iskeneensä Gazassa sijaitsevaan sairaalaan tiistai-iltana.

Wall Street Journal -lehden haastattelemat Yhdysvaltain hallintolähteet ja itsenäiset turvallisuusasiantuntijat sanovat alustavien tutkimusten viittaavan siihen, että kyseessä olisi ollut paikallisen miliisiryhmän ennenaikaisesti pudonnut raketti.

Väite pohjautuu julkisesti saatavilla olevaan kuva- ja videomateriaaliin al-Ahli Arab -sairaalan ympäristöstä. Asiantuntijoiden mukaan jäljet ovat erilaisia kuin mitä voisi odottaa syntyvän, jos kohteeseen olisi isketty Israelin arsenaalissa olevilla ohjuksilla tai täsmäpommeilla.

Hamasin hallinnassa oleva Gazan terveysministeriö on väittänyt lähes 500 ihmisen saaneen surmansa. Yhdysvaltain mukaan todellinen uhriluku on 100–300 henkilöä.

– Ilmaiskusta ei ole nähtävillä merkkejä – ei minkäänlaisia, Washington Institute -ajatuspajan sotilasasiantuntija Micheal Knights toteaa.

Yhdysvaltain signaalitiedustelun mukaan sairaalaräjähdyksen olisi aiheuttanut Islamilainen Jihad -järjestön ampuma raketti. Sen uskotaan pudonneen toimintahäiriön vuoksi liian aikaisin. Asiasta kertoi Valkoisen talon turvallisuusneuvoston tiedottaja Adrienne Watson.

– Tiedustelutiedot viittaavat siihen, että palestiinalaiset taistelijat Gazassa uskoivat, että räjähdys oli seurausta Islamilaisen Jihadin harhaan lentäneestä raketista tai ohjuksesta, Watson sanoi.

Palestiinalaisten ilmoittama uhriluku on herättänyt epäilyjä, sillä sairaalan parkkipaikka on kohtuullisen pieni. Räjähdyksen koko oli myös varsin rajallinen. Kuvamateriaalin perusteella räjähdys ei synnyttänyt syvää kraatteria. Muut sairaalarakennukset eivät kärsineet mittavia vaurioita.

– Tämänhetkiset tiedot viittaavat siihen, että alueelle osui Hamasin tai Islamilaisen Jihadin raketti, avointen lähteiden analyytikko Blake Spendley sanoo WSJ:lle.

Hänen mukaansa uhriluku lienee noin 50 eli vain kymmenesosa Hamasin ilmoittamasta.

Islamic Jihad struck a Hospital in Gaza—the IDF did not.

Listen to the terrorists as they realize this themselves: pic.twitter.com/u7WyU8Rxwz

