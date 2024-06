Arto Satonen TE:lle: Luottamusmieslukko historiaan

Petteri Orpon (kok.) hallitus on lisäämässä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Nyt työministeri Arto Satonen (kok.) kertoo, että yhteen uudistusten keskeisimmistä haasteista on keksitty ratkaisu. Henkilöstön edustuksessa tapahtuu historiallinen muutos, kun niin sanottu luottamusmieslukko siirtyy historiaan. Asian tiimoilta Satosta haastatteli Talouselämä.

Satosen mukaan paikallinen sopiminen on etenemässä hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Hän kertoo, että luottamusmies- ja luottamusvaltuutettujärjestelmän tulevaisuus on nyt ratkaistu.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Sieltä on nyt poistettu luottamusmieslukko, Satonen toteaa.

Jatkossa jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, työntekijöiden pitää valita luottamusvaltuutettu, jonka kanssa voidaan paikallinen sopiminen tehdä. Jos työpaikalla on jo luottamusmies, hän edustaa kaikkia työntekijöitä paikallisessa sopimisessa, jos muuta edustajaa ei valita.

– Jos on ihmisiä, jotka eivät ole liiton jäseniä, ja he eivät koe, että luottamusmies edustaa heitä, niin he voivat valita luottamusvaltuutetun luottamusmiehen rinnalle, jolloin nämä kaksi yhdessä neuvottelevat työnantajan kanssa työehdoista, työministeri avaa.

Lakiluonnoksen mukaan paikallisten sopimusten valvontaa järjestäytymättömissä yrityksissä tehostettaisiin. Työnantajan olisi toimitettava henkilöstön edustajan kanssa tehty paikallinen sopimus työsuojeluviranomaiselle. Velvollisuuden laiminlyönnistä määrättäisiin työnantajalle laiminlyöntimaksu.

Hän näkee, että isossa kuvassa muutokset mahdollistavat kymmenille tuhansille pk-yrityksille paikallisen sopimisen, ja tuovat niille myös työehtosopimusten oikeuksia, eikä vain velvoitteita.

– Se on se iso pihvi tässä jutussa.