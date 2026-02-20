Arto Satonen: SDP puhui itsensä pussiin talouden tilanteesta

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen huomauttaa, että SDP myöntää nyt itsekin Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan iskeneen Suomeen muuta Eurooppaa kovemmin.

Samalla kaatuu opposition keskeinen väite, että Suomen talousongelmat johtuvat hallituksesta ja että suhdannetilanne olisi sama kaikkialla Euroopassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Eduskunnan kyselytunnilla SDP nosti esiin Itä-Suomen vaikean tilanteen.

– On täysin totta, että Itä-Suomi kärsii rajan sulkemisesta. Näin on todennut myös esimerkiksi OECD ja tätä olemme oppositiolle toistamiseen sanoneet. Venäjän kaupan loppuminen ja matkailun hiipuminen ovat iskeneet kovaa esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Satonen sanoo.

Satosen mukaan keskustelu paljasti olennaisen ristiriidan SDP:n viestissä.

– SDP on pitkään toistanut, että talouden suhdanne on sama koko Euroopassa ja että Suomen työttömyys on Orpon hallituksen syytä. Nyt sama puolue sanoo, että Itä-Suomi kärsii poikkeuksellisen paljon Venäjän hyökkäyssodan seurauksista. Molemmat eivät voi pitää paikkaansa yhtä aikaa, Satonen toteaa.

– Sota on osunut Suomeen taloudellisesti erityisen voimakkaasti. On aivan eri asia elää talouden kanssa Etelä- tai Pohjois-Karjalassa kuin Mallorcalla, tai Helsingissä kuin Madridissa. Suomen taloutta ei voi verrata Espanjaan. Kun lähtökohdat ovat täysin erilaiset, myöskään työttömyyttä tai talouskehitystä ei voi selittää pelkästään hallituksen päätöksillä, painottaa Satonen, jonka mukaan SDP:n pitäisi ”päivittää analyysinsä”.

”Itä-Suomea ei ole hylätty”

Poimintoja videosisällöistämme

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puolestaan torjuu väitteet siitä, että hallitus olisi hylännyt Itä-Suomen.

– Hallitus ei ole ainoastaan tunnistanut Itä-Suomen haasteet, vaan myös toiminut. Yhtään esitystä ei ole hylätty, eikä päätöksiä ole vielä käsitelty. Nyt valmistellaan ratkaisuja, joista pitää edetä päätöksiin tämän kevään aikana, Kopra kertoo tiedotteessa.

– Minulle Itä-Suomi ei ole kartalla oleva alue, vaan koti. Tiedän, mitä rajan sulkeminen, työpaikkojen väheneminen ja epävarmuus arjessa tarkoittavat ihmisille, Kopra jatkaa.

Pääministeri Petteri Orpon nimeämä Itä-Suomen erityisedustaja Harri Broman on valmistellut esityksiä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena on esitetty esimerkiksi erityistalousalueiden pilotteja Kajaanin ja Imatran seuduille.

– Nyt pöydällä on keinoja, joilla voidaan aidosti houkutella investointeja, synnyttää uusia työpaikkoja ja vahvistaa koko Itä-Suomen elinvoimaa. Näitä ratkaisuja ei ole tehty heitettäväksi pöytälaatikkoon, vaan päätöksiä varten. Odotan, että esitykset etenevät ripeästi, Kopra linjaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kopra pitää erityistalousalueiden kokeilua hyvänä ehdotuksena ja korostaa, että kunnianhimon on oltava korkealla. Itä-Suomeen tarvitaan ratkaisuja, jotka kääntävät kehityksen suunnan pysyvästi.

Hallitus on vienyt Itä-Suomen asiaa aktiivisesti myös EU-tasolle, hän muistuttaa.

– Pääministeri Orpon johdolla on EU:n pöydissä paalutettu sitä, mitä itärajalla tapahtuu. Suomi ei ole mikä tahansa EU-maa, vaan meillä on yli 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa ja se pitää näkyä päätöksissä. Siksi pääministeri on vienyt Itä-Suomen asiaa suoraan EU-johtajien pöytiin ja tuonut heitä myös paikan päälle näkemään tilanteen omin silmin. Itä-Suomen asia ei ole vain koko Suomen asia. Se on koko EU:n asia, Kopra alleviivaa.